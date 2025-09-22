El PSOE acusa al PP de hacer "electoralismo" con las pulseras antimaltrato: "Si jugamos con el miedo, empoderamos al agresor"

La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de hacer "electoralismo" con el fallo en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y en la migración de los datos entre dos empresas adjudicatarias en 2024. "Estamos hablando de un tema muy serio, de que con el miedo de las víctimas no se puede jugar. No valen los bulos ni las noticias malinterpretadas. [...] Si jugamos con el miedo, empoderamos al agresor", ha denunciado la dirigente socialista que ha asegurado que todas las mujeres han estado protegidas.

"No matan las pulseras, lo que mata es negar la violencia de género", ha dicho Mínguez tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE tras denunciar que el PP esté extendiendo bulos sobre los fallos en las pulseras mientras negocia con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas la desaparición de las políticas de igualdad y contra la violencia machista. Así, ha insistido en que la forma de ayudar a las mujeres debe ser con más políticas públicas y "no con más miedos".

Sin hacer en ningún momento una defensa clara de la gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la portavoz socialista ha dicho que la Fiscalía, el Ministerio y las empresas adjudicatarias han ofrecido la información de la que van disponiendo y que así lo seguirán haciendo. Además, ha asegurado que "las pulseras funcionan" y que decir lo contrario es "empoderar a los violentos". "No ha habido ninguna mujer que haya fallecido por culpa de un fallo de un dispositivo", ha llegado a decir Mínguez.

Aun así, la dirigente del PSOE ha admitido que habrá que analizar qué ha fallado y mejorar el sistema para que no vuelva a ocurrir ningún error en las pulseras antimaltrato. Las palabras de Mínguez se producían a la par que la propia Redondo que su departamento licitará "en unos meses" un nuevo contrato destinado a gestión de las pulseras para maltratadores y que incorporarán "mejoras técnicas".

