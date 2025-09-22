Caída de un ascensor en La Arrixaca: 9.700 euros de indemnización para madre e hijo que resultaron heridos

Una mujer y su hijo que resultaron heridos en la caída libre del ascensor del hospital Virgen de la Arrixaca que conduce hasta el aparcamiento tienen derecho a ser indemnizados con un total de 9.700 euros, según se indica en el dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) a instancias de la Consejería de Salud.

El informe afirma que sin perjuicio de la responsabilidad directa de la Administración, las indemnizaciones deben ser abonadas por la empresa concesionaria del aparcamiento, al estar así recogido en el contrato.

Los demandantes expusieron en su reclamación que el suceso se produjo en mayo de 2022, cuando el ascensor descendió cuatro plantas en caída libre, deteniéndose la cabina más de un metro por debajo de donde debía haberse parado normalmente, teniendo que ser rescatados.

Como consecuencia de ello, ambos resultaron heridos, sufriendo el hijo lesiones que le obligaron a estar de baja alrededor de dos meses.

El CJRM, al respaldar la propuesta estimatoria hecha por el instructor del expediente, indica que se trata de un caso de responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Y añade que aunque existen dudas respecto a si hubo una caída libre del ascensor u otra anomalía, lo cierto es que no funcionó debidamente y que ambos usuarios resultaron heridos.