Sánchez coge aire con la bandera palestina y redobla anuncios con el mensaje de que “hay partido”

Pedro Sánchez sigue cogiendo aire desde el arranque del curso político. La bandera palestina y el monopolio de la agenda, con un discurso a la ofensiva y la multiplicación de anuncios, le ha permitido retomar la iniciativa. Un paréntesis, al menos, mientras en Moncloa y Ferraz se mira por el retrovisor a la evolución de las investigaciones sobre la trama Koldo. “¿Quién es Santos Cerdán?”, ironiza un portavoz parlamentario para dar cuenta de este cambio de rasante.

El mensaje que asegura haber recibido otro representante de uno de los grupos que apoyaron la investidura es el de que “hay partido”. Confrontan así con el diagnóstico que hacen desde Podemos, convencidos de un adelanto electoral forzado si decaen los Presupuestos para cargar esta responsabilidad en quien los rechace. Las cuentas serán expansivas con una mayoría inversión destinada a mejorar salarios públicos, pensiones o servicios sociales, por lo que las consideran un escaparate electoral.

Como aperitivo, Sánchez arrancó la semana con un anuncio en materia de vivienda para aumentar las ayudas destinadas a los jóvenes y otro para sumar a los bomberos forestales a las profesiones que pueden adelantar su jubilación. Continuó el miércoles comprometiéndose a reducir por ley las horas lectivas del profesorado y al día siguiente anunció la mayor inversión en el sistema aeroportuario español en décadas, por valor de 13.000 millones de euros. Medidas efectistas, pues como reconocían fuentes del ministerio de Educación a respecto de su último anuncio sectorial, son miles los beneficiarios a quienes se dirigen.

La semana anterior estuvo marcada por el paquete de medidas contra el “genocidio” de Israel en Gaza, incluyendo el decreto de embargo de armas o productos procedentes de territorios ocupados, que finalmente se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Un modo electoral que no cuestionan fuentes del Gobierno, pero sí la tesis sobre que se baraje un adelanto de las elecciones porque, apuntan, “toda la legislatura es precampaña”.

Un ministro socialista abunda en la intención de agotar la legislatura y para ello asegura que los Presupuestos vayan a condicionar la decisión de apretar o no el botón del adelanto. Pese al estancamiento del PP, con la subida en este bloque protagonizada por Vox según coinciden en señalar la mayoría de sondeos, la mayoría que aupó a Pedro Sánchez sigue lejos de ser suficiente. No tanto por la debilidad del PSOE, sino por el espacio a su izquierda, dividido y con una caída cronificada en las encuestas desde hace meses.

De ahí que entre algunos socios de arco progresista aseguren que no ven al jefe del Ejecutivo claudicando. “Mientras siga así”, concluye uno de estos interlocutores en referencia tanto a la demoscopia como a la tendencia de Sánchez en las últimas semanas de recuperar la iniciativa.

Los socialistas se han lanzado a capitalizar banderas como la palestina, incluso alentando las movilizaciones en la calle que tradicionalmente patrimonializaban fuerzas a su izquierda. Si hay una batalla cultural a la que se aferra el Gobierno es la del “genocidio” de Israel en Gaza. Por coherencia, según defienden, pero sin dejar de reconocer su capacidad de movilización. Como ejemplo, fuentes de Ferraz señalan el resquemor en los partidos a su izquierda, especialmente Podemos, de que les adjudique la capitalización de las protestas.

El liderazgo de Feijóo

A la asfixia del espacio a su izquierda, el Gobierno utiliza su posición frente a la masacre en Gaza para agitar la división en Génova y cuestionar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, al entender que son la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente, José María Aznar quienes marcarían la línea de oposición. Por ello, el propio Sánchez puso en su diana a Ayuso en su intervención durante la reunión interparlamentaria del PSOE, sin referencias a Feijóo, mientras que desde el PSOE y el Gobierno salieron a cargar contra Aznar por “marcar el ritmo” y ponerse del lado de Israel.

"Si Israel perdiese lo que está haciendo, no somos conscientes del problema que supondría, sería poner al mundo occidental al borde de la derrota total", diagnosticó el pasado jueves, durante la inauguración del campus de su fundación, FAES. Lo hizo tan solo unas horas después de que Feijóo endureciese su posición al hablar de “masacre en Gaza”. "Esta es la catadura moral de quién metió a nuestro país en una guerra ilegal con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a demostrarse", le replicó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, mientras que el ministro de Transición Digital, Óscar López, incidió en que le“marca el ritmo a Feijóo y se pone del lado de quien comete un genocidio”.

Mismo riesgo de bloqueo

Aunque Sánchez esté logrando dominar mejor la escena y marcar la agenda hacia su terreno, en el plano parlamentario poco o nada ha cambiado en este arranque del curso político con respecto al pasado mes de julio. El Gobierno ha vuelto a sufrir varapalos en el Congreso, y a ello se suman los vetos cruzados entre socios, como sucedió con la reforma fiscal y ahora con la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, pactada con Junts y con el rechazo anunciado de Podemos.

El Gobierno trata de alentar el mensaje de que “hay partido” para ablandar sus posiciones. Llevarlos un terreno más pragmático de negociaciones ante la insistencia de que no habrá adelanto electoral. Por el momento no es así y entre los negociadores del Gobierno reconocen que los morados “están muy en el ‘no a todo’” y a los posconvergentes dicen no verlos “diferentes de cómo estaban”.

