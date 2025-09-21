Festa de la Rosa
Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”
Gisela Boada
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estrenado este domingo la Festa de la Rosa, celebrada en Gavà, con un mensaje de respaldo inequívoco a Pedro Sánchez, presente en el acto, a quien ha pedido que siga con su "liderazgo", pues solo así, ha declarado, hay "garantía" de progreso, convivencia y prosperidad en Cataluña, pero también en España. "Son momentos de cambios, estamos en un mundo complejo, por eso es importante tener las ideas claras, ser radical en los valores y moderado en las formas", ha espetado. Y ante este escenario, en constante cambio ha puesto por delante el "progresismo" de los socialistas, que ven el "cambio" como una oportunidad, frente al "miedo" que tiene "secuestrado" a PP y Vox y que encarna la "ola reaccionaria" que busca "recortar derechos". "Son una cosa y la misma", ha añadido.
Por eso, ha pedido al presidente seguir con la misma acción de gobierno que lo llevó a la Moncloa, para seguir siendo la alternativa a los "recortes" en servicios públicos que, ha asegurado, desplegó el PP. Y en este punto se ha dirigido en especial al expresidente del Gobierno, José María Aznar: "Tus palabras y amenazas nos dan estímulo para seguir trabajando", ha deslizado, tras meses en los que el exlíder del PP ha acusado a Sánchez de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder. "Lo que es terminal es el azanrismo: es terminal y perjudicial", ha zanjado.
