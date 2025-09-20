PI STUDIO

Montero critica los "malabares dialécticos" de Juanma Moreno para no reconocer que en Gaza hay un "genocidio"

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este sábado los "malabares dialécticos" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), para no reconocer que en Gaza se está produciendo un "genocidio" por parte de Israel.