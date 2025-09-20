Montero critica los "malabares dialécticos" de Juanma Moreno para no reconocer que en Gaza hay un "genocidio"
La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este sábado los "malabares dialécticos" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), para no reconocer que en Gaza se está produciendo un "genocidio" por parte de Israel.
Últimos vídeos
Fiestas de Caravaca
Así se ha vivido la Romería de los Caballos del Vino
MUNDIAL DE ATLETISMO