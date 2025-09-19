JUICIO DE LA DANA
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"
El máximo responsable del organismo de cuenca declara ante la jueza de la dana tras diez meses de silencio
Laura Ballester
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo Cebellán pidió antes de las 18 horas "enviarar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana, según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.
Polo ha asegurado que nunca dijo en el Cecopi que la presa de Forata se iba a romper. "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación, pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabe que va a pasar".
- Mario Picazo confirma el desplome en la Región de Murcia: 'El otoño llega pisando fuerte
- Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser 'la mejor apertura de España
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- Estos son los locales que competirán en la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera 2025
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Luz verde a la subida salarial del 0,5% a 65.000 empleados públicos de la Región de Murcia
- Un joven que circulaba en patinete sin casco, herido grave tras chocar con una furgoneta en Alcantarilla