IU cree que el "liderazgo fallido" de Irene Montero dificulta un pacto andaluz con Podemos

Izquierda Unida cree que los "liderazgos fallidos", como el de Irene Montero en Podemos, dificultan el proceso de unidad en Andalucía de cara a las próximas autonómicas, y advierte del error de los morados de supeditar los acuerdos territoriales a una estrategia nacional.

Es lo que se desprende del borrador del informe político de IU, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que prevé aprobarse este sábado en la Coordinadora Federal, el máximo órgano de dirección del partido. En él denuncian la falta de voluntad de Podemos a la hora de buscar el entendimiento. Advierten que construir "frentes amplios y democráticos" es "la única posibilidad" para evitar un gobierno de extrema derecha, pero critican que "no todas las partes están a la altura del reto", en una clara alusión al partido de Ione Belarra, al que acusan sin citarlo de "ayudar" a PP y Vox a llegar al Gobierno.

El borrador del informe hace referencia al proceso para formar una candidatura de unidad en Andalucía, después de que el partido morado rechazara negociar ningún acuerdo y condicionara un pacto andaluz a una exigencia a nivel estatal: la salida de IU del "Gobierno de la guerra" y la ruptura con Sumar. Unas condiciones con las que Podemos busca romper el actual tablero de alianzas y atraer a partidos -como IU- que hasta ahora eran socios de Yolanda Díaz, con el objetivo de apuntalar el papel de Montero como candidata a las próximas generales frente a la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Los de Antonio Maíllo rechazan estas exigencias y, en el borrador de su informe político advierten de "la resistencia" a la hora de construir "propuestas unitarias" por parte del partido morado, al que no cita expresamente: "Asistimos al enésimo intento de construir procesos políticos sobre liderazgos, que ya se han antojado fallidos". Cuestionan así, de forma velada, el liderazgo de Irene Montero, situándolo como un obstáculo a la hora de tejer alianzas. Consideran que su papel condiciona el proceso de unidad con el que tratan de evitar una fractura electoral en Andalucía.

Frente a las exigencias de Podemos de romper el Gobierno de coalición, el borrador del informe político de IU insiste en defender su presencia en el Consejo de Ministros. Así, el partido aborda las presiones que ha ejercido dentro del Gobierno y ve como un espaldarazo el anuncio del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que confirmó que el decreto para el embargo de armas se aprobará la semana que viene en Consejo de Ministros. Una noticia que, defiende IU, "refuerza la posición de mantener el Gobierno, sin que esto signifique asumir todas las posiciones".

En otro apartado del documento, insisten en que IU "mantiene su compromiso de Gobierno" y acusa a Podemos, de nuevo veladamente, de contribuir a la llegada del PP y Vox al Gobierno: "[Izquierda Unida] no va a participar en ninguna estrategia de derribo para ayudar a la llegada del PP y Vox", afirma en el documento.