En Madrid
Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros
La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi
EFE
Activistas de Sortu han colgado dos pancartas en el exterior de la basílica del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con los mensajes 'Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis' y 'Gora Euskadi Askatuta' (Viva Euskal Herria Libre).
Según ha informado la formación soberanista en un comunicado, en una de las pancartas se aprecia una imagen de fusilamientos con las fechas 1936-1975.
Con esta acción en el monumento "símbolo del franquismo" Sortu ha hecho un "llamamiento a respetar el carácter nacional de Euskal Herria y el derecho de autodeterminación", señala el comunicado.
La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, junto con tres militantes del FRAP, el 27 de septiembre de 1975, que incluirá un acto el 27 de septiembre en Pamplona.
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Fallece una mujer de 27 años al ser atropellada por un tractor en Cartagena
- El curioso trabajo de la hija de Pérez-Reverte como arqueóloga subacuática en Cartagena (Murcia): 'Antes éramos muy reacios a compartir la información
- Educación buscará en empresas a profesionales para dar clases en FP
- María Ferjol 'Muchas mujeres sienten que, al cumplir cierta edad, ya no tienen derecho a cuidarse o a mostrarse
- Prueba los caballitos de 8 restaurantes de Murcia para hacer un ranking y elige el mejor de la ciudad: '10 de 10
- Preocupación entre los empresarios de Murcia por la llegada de Verifactu
- El calor y la presencia de amianto obligan a suspender clases en Cartagena, Águilas y Alhama