Ábalos advierte a 'Miss Asturias' de que si no se retracta de sus “injurias” le presentará una querella

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha interpuesto en los Juzgados de Gijón una demanda de conciliación contra Claudia Montes, conocida mediáticamente como 'Miss Asturias', en la que le pide que reconozca que ha realizado en diferentes medios de comunicación "diversas declaraciones públicas de carácter calumnioso e injurioso" contra él y contra el que fuera su asesor Koldo García. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, en el que el ex secretario de Organización del PSOE, que está investigado en el Tribunal Supremo, le advierte de que si no se retracta le presentará una querella por “injurias y calumnias".

En el relato de la demanda, el letrado de Ábalos sostiene que las declaraciones "injuriosas" contra Koldo García, en la que Claudia Montes asegura que el exasesor le acosó "laboral y sexualmente", también le perjudican, ya que 'Miss Asturias' ha defendido que los dos mantenían una "connivencia en cuanto a los supuestos hechos que se declaran en programas posteriores de distintas cadenas televisivas", acusándoles "de los mismos hechos".

En el escrito Ábalos reclama también a Montes que justifique los motivos que le llevaron a realizar dichas declaraciones, y que abone 25.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados al honor, imagen pública y trayectoria profesional de Koldo García.