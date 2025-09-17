El Gobierno hace un llamamiento a la vacunación contra lengua azul aunque sea voluntaria

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha hecho un llamamiento a la vacunación contra la lengua azul -aunque la estrategia actual no obligue a ello- para contrarrestar la mayor incidencia que se está dando en España de esta patología, que afecta principalmente al ovino.

En un encuentro online con medios de comunicación, fuentes del Departamento han avanzado que el comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) se reunirá dentro de un mes y medio para analizar la situación y no se descarta repensar la estrategia para el próximo año.

Mientras tanto, han aconsejado a los ganaderos de animales rumiantes, especialmente a los de ovino, que opten por vacunar, sobre todo si tienen pensado exportar a terceros países.

Del mismo modo, desde Agricultura han recomendado estar pendientes a sus informes de actualización sobre la situación epidemiológica de la lengua azul en España para guiar a los ganaderos en este proceso.

Consultar con el veterinario

Para el MAPA, es relevante que los ganaderos consulten con su veterinario y con las oficinas comarcales ganaderas a la hora de decantarse por vacunar para que éstos les informen sobre qué serotipos están circulando activamente.

Además, han recordado que el Ministerio no aporta financiación para la vacuna dada la estrategia actual, si bien, hay autonomías que sí están ofreciendo copagos a los ganaderos.

Desde el Ministerio, han reconocido que aceptaron "a regañadientes" el cambio de estrategia acordado a principios de año por el comité Rasve aunque fuese una "solución pragmática" dada la situación epidemiológica de esta enfermedad

Se pasó de un programa de control y erradicación, más restrictivo, a uno basado en la vigilancia, lo que ha permitido el movimiento libre de los animales en todo el territorio peninsular, con la recomendación del uso de vacunación, pero sin ser obligatoria.

El comité Rasve se reunió hace una semana y se reafirmó en que se mantendrá la situación actual porque otorga flexibilidad a las producciones y a los movimientos animales; todo ello a pesar de estar preocupado por la "baja cobertura" de vacunación y cuando es previsible que la actividad del mosquito transmisor aumente durante los próximos meses (septiembre-noviembre es el que suele presentar mayor incidencia).

Último informe

El último informe de situación epidemiológica de la lengua azul en España, publicado este miércoles, ha informado de la detección de nuevos focos de lengua azul en los últimos 15 días en la provincia de A Coruña (serotipo 8) y en Huesca (serotipo 3).

Adicionalmente, los Servicios Veterinarios Oficiales de las Islas Baleares han notificado la detección de un foco de serotipo 3 del virus de la lengua azul en el municipio de Bunyola, en la isla de Mallorca

Durante la presente temporada de actividad vectorial, desde el 1 de abril de 2025, se ha confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León, Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Huesca y Baleares, con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

