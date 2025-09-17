Fortuna estrena la Ruta Patrimonial Inmersiva de la Diosa Fortuna

Un innovador proyecto que combina digitalización, accesibilidad y patrimonio cultural, bajo la denominación de Ruta Patrimonial Inmersiva de la Diosa Fortuna, impulsará el valor de los atractivos turísticos del municipio de Fortuna.

La actuación la ha presentado este miércoles en la localidad la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, y la alcaldesa de Fortuna, Cati Herrero, junto con representantes de la empresa ejecutora del proyecto y técnicos municipales.

La directora general ha explicado que "con iniciativas como esta avanzamos hacia un modelo turístico más inclusivo, innovador y competitivo, que permite que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan disfrutar del patrimonio de nuestros municipios".

La iniciativa ha contado con una subvención del Gobierno regional de 18.852 euros, dentro de la convocatoria destinada a los municipios de la Región de Murcia para modernizar y poner en valor sus recursos turísticos.

La Ruta Patrimonial Inmersiva de la Diosa Fortuna permite recorrer los principales enclaves culturales de la localidad mediante herramientas digitales y de realidad inmersiva, incorporando recursos de accesibilidad y códigos QR instalados en diferentes puntos estratégicos, lo que facilita la interpretación y disfrute de vecinos y visitantes.

Reverte ha resaltado que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, "mantiene una firme apuesta por la accesibilidad, la digitalización y la modernización de la oferta turística de la Región, con ayudas que ya han beneficiado a más de una treintena de municipios".

Tras la proyección del vídeo de presentación y la explicación técnica del proyecto, los asistentes han comprobado 'in situ' el funcionamiento de la ruta, con demostraciones prácticas en la fachada del Consistorio.