Canarias demanda información a Interior para conocer sus previsiones sobre la ruta atlántica.

Canarias exige al Estado información sobre las previsiones de llegada en la ruta atlántica. Una solicitud que se produce tras la reactivación de la ruta canaria —considerada la más peligrosa y mortal del mundo—, por la que han arribado 334 personas migrantes a las costas del Archipiélago en apenas tres días. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, expresó al término del Comité Interadministrativo celebrado este martes, en el que se dio seguimiento a los acuerdos sobre el traslado de menores migrantes no acompañados con protección internacional, que la Comunidad Autónoma necesita disponer de previsiones actualizadas de llegadas "para anticiparse a un posible incremento".

Así, las llegadas irregulares de migrantes a Canarias representan una caída 53,3 %, con la llegada de 12.487 migrantes hasta el 15 de septiembre, lo que supone un descenso de más de la mitad de los 26.758 que llegaron en este período de 2024. Así lo muestran los datos del último balance sobre migración irregular publicado por el Ministerio de Interior, que nuevamente desagrega los datos de Baleares, donde han llegado hasta el 15 de septiembre 5.465 migrantes, 3.197 más que en 2024, y 294 embarcaciones, un 55,6 % más.

"Sabemos que la colaboración con Mauritania y Senegal está permitiendo que que las llegadas sean menos, pero si es verdad que países como Gambia han puesto más problemas para prestar ayudas", señaló Delgado. Ante esta tesitura, el Ejecutivo autonómico insistió en la importancia de que el Pacto sobre Migración y Asilo tenga en cuenta a los menores que llegan en cayuco o patera a Canarias. Esta demanda viene de la mano de la posibilidad de solicitar fondos europeos para proyectos y programas destinados a atender a los menores migrantes no acompañados que España ahora mismo no está aprovechando: "La promesa del presidente del Gobierno de España de ampliar tanto el año pasado como este a 100 millones más esa ayuda nunca se ha materializado", denunció la consejera, quien agregó que se están tramitando los 50 millones que el Estado va a conceder a Canarias para compensar sus gastos migratorios.

Próximas salidas

A lo largo de esta semana, según lo acordado en el encuentro interadministrativo, se derivarán al territorio peninsular a 20 menores migrantes no acompañados con protección internacional. La semana que viene viajarán 24 chicos. Pese a ello, el ritmo, denunció el Gobierno canario, sigue siendo lento: "Evidentemente de esta forma no podemos continuar porque entran más de los que salen". Ante esto, el Gobierno de España aseguró al Ejecutivo regional que para la última semana de septiembre y la primera de octubre se va duplicar y hasta triplicar el número de salidas. Una promesa que no tranquiliza a Canarias al tutelar actualmente 901 menores asilados, situación que ha llevado al Ejecutivo autonómico a alertar en numerosas ocasiones de una "sobreocupación de sus recursos".

Esta preocupación también se extiende a otras autonomías. De hecho, La Rioja aprobó en Consejo de Gobierno una declaración de emergencia migratoria que permitirá, fundamentalmente, "planificar medidas urgentes para responder con la máxima agilidad y evitar la saturación del sistema público de protección de menores", subrayó el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez. Con esta medida automáticamente se dotará a la Comunidad de mecanismos extraordinarios para atender con más recursos la llegada de niños y adolescentes migrantes no acompañados. En estos momentos, La Rioja "atiende a 16 menores y dispone de una capacidad total de hasta 153 plazas, con un grado de ocupación que oscila en función de la demanda y que ronda en la actualidad el 90%-95%", aseveró Domínguez.

En otos términos, la región aspira a dotar de los recursos suficientes el proceso de la determinación de edad, garantizando "mecanismos rápidos y respetuosos con la salud y la integridad de los menores, para agilizar los trámites y establecer nuevos modelos de acogida que acompañen a los menores hasta su emancipación, con un seguimiento especializado, así como para el establecimiento de figuras de apoyo para fortalecer un vínculo comunitario y una integración".

