Bustinduy discrepa de Junts y aboga por obligar a las empresas a usar lenguas cooficiales sólo allí donde se hablen

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se aparta de la versión ofrecida por Junts del acuerdo para el proyecto de ley de atención al cliente que prepara su ministerio, por el que las empresas de más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de facturación estén obligadas a atender a la clientela en lenguas cooficiales. Una medida que el partido de Carles Puigdemont quiere aplicar a todas las compañías, independientemente de dónde se encuentre su sede, mientras Bustinduy aboga por limitar este requisito a aquellas que estén en los territorios donde están reconocidas estas lenguas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro admitió estar negociando enmiendas a esta ley, y avanzó que se está negociando "el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Esto es algo que está reconocido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía, y creo que es sensato, razonable y de sentido común", defendió, limitando así esta obligación a las comunidades autónomas que tienen reconocidas estas lenguas.

Esta versión difiere ostensiblemente del acuerdo anunciado este martes a última hora por Junts, que defendía que esta obligación era para todas las empresas que atendieran a consumidores que hubieran adquirido sus servicios en Cataluña, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.

Desde Junts aseguraban que se ha acordado la formación obligatoria del catalán para las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente y que debería responderse en la lengua con la que el cliente se ha dirigido a la empresa. Las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente, señalaban en Junts, también tendrán que adaptarse a la lengua requerida por el último. "Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial", apostilló Junts.

Preguntado por la disparidad de versiones, después de que los de Puigdemont asegurasen que afectaba a todo el territorio nacional, Bustinduy marcó las posiciones del Ejecutivo, limitándolo solo a los territorios con lenguas reconocidas: "La voluntad del Gobierno la voluntad del Gobierno y del Ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales all donde son reconocidas como tales".

Precisamente para este martes se había convocado la ponencia de esta ley, pero fue desconvocada y hay que poner nueva fecha para empezar a analizar las 234 enmiendas registradas por los grupos parlamentarios.