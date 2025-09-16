Feijóo pide a los suyos no perder el foco de la corrupción del Gobierno por la crisis de Gaza

La conversación global sobre la crisis de Gaza, que el Ejecutivo español y el de otros muchos países denuncian como un genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel del primer ministro Binyamín Netanyahu, copa buena parte de la actualidad y de las miradas públicas en los primeros compases del curso político. Más aún tras la crisis por el boicot de manifestantes pro palestinos a La Vuelta a España, que alteró notablemente la competición ciclista, impidiendo incluso la celebración de la llegada a Madrid el domingo del pelotón y la tradicional ceremonia del pódium. A lo que ahora se suma el boicot a Israel en Eurovisión, que ya promueve igual de activamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y todo ello no es un marco de debate que favorezca al Partido Popular (PP), según empieza a calar en Génova 13 y aledaños. "El debate sobre Gaza polariza, y eso solo le conviene a Sánchez y a Abascal [Santiago]", diagnostica un barón popular, que lamenta que "la política moderna nos obliga a hablar en un titular, y nuestra postura es más matizada que la del PSOE y Vox".

A ello obedece que Alberto Núñez Feijóo, en la reunión de la Junta Directiva Nacional del primer partido de la oposición celebrada este lunes, la primera tras las vacaciones, lanzase a los suyos una advertencia clara de puertas adentro, según relatan fuentes presentes en el encuentro. La de que conviene no caer "en el marco" del Gobierno en esta cuestión. O dicho de otra manera, que procuren no perder el foco de los asuntos principales para ejercer la oposición al Gobierno, fundamentalmente los casos de corrupción que le acechan, con su ex secretario de Organización Santos Cerdán aún en la cárcel, el exministro José Luis Ábalos imputado en el Tribunal Supremo (TS) y las investigaciones abiertas en distintas etapas procesales al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón.

Centrarse en la corrupción

Predicando con el ejemplo, el propio Feijóo citó todos esos escándalos en su alocución en abierto ante el órgano que reúne a la plana mayor de su partido, una cita en la que estuvieron todos los barones autonómicos salvo dos, por problemas de agenda, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Todo ello sin perjuicio de poder criticar la actuación de Netanyahu, como ya empezó a hacer el propio Feijóo la semana pasada y siguen haciendo los portavoces nacionales del partido, que piden al primer ministro israelí que no confunda a civiles gazatíes inocentes con terroristas de Hamás.

Varios presidentes autonómicos se han manifestado en la misma línea, e incluso algunos con particular vehemencia, como hizo hace unas semanas la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pidiendo "alzar la voz" ante la "barbarie". La excepción a esta estrategia discursiva sigue siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por extensión el PP madrileño que controla, donde se cierran filas de manera indubitada con Israel e incluso se habla de que hay persecuciones "al judío", como dijo este mismo lunes Ayuso en una entrevista en esRadio.

Las indicaciones o recomendaciones dadas por Feijóo a la dirigencia popular afectan a los tonos discursivos, pero también a las iniciativas que se puedan articular en ese terreno. El líder popular, explican quienes se encargan de ejecutar la estrategia parlamentaria, quiere un cierto perfil bajo sobre esta materia. Que le otorgue toda la importancia debida (Feijóo no duda en calificar de acto de "violencia política" lo ocurrido en la ronda española) pero sin levantar el vuelo de una polémica que creen que no les beneficia particularmente.

Este mismo lunes el Grupo Popular presentó una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados y en el Senado para denunciar que el Ejecutivo no haya incluido en la reunión ordinaria de la Comisión Antiviolencia que se reúne este martes el boicot a la Vuelta a España. Así como para preguntar si la Fiscalía estudia ya los posibles delitos contra el orden público. Lo suficiente para mantener viva la reclamación del primer partido de la oposición. Aunque por ejemplo en las iniciativas contra los autores de los disturbios la propia Comunidad de Madrid podría ejercer sus propias acciones, según confirman fuentes del Ejecutivo madrileño.

En definitiva, se trataría de pasar página para centrar la labor de oposición en una serie de iniciativas sobre materias como inmigración o vivienda que el propio Feijóo anunció en su discurso de la Junta Directiva del PP y que tendrán una concreción en forma de iniciativas parlamentarias. Aunque dadas las circunstancias actuales, es difícil asegurar que la crisis humanitaria en Gaza vaya a dar un descanso que permita a Feijóo llevar a cabo su plan.

Suscríbete para seguir leyendo