Comicios autonómicos
Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
EP
Palencia
Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.
No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Castejón pone punto final a su carrera política y abandona el Ayuntamiento de Cartagena
- Bloqueo urbanístico en Murcia por 'las altas exigencias' a los promotores
- Estos son los precios de las pruebas que el SMS va a derivar a la concertada
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este lunes
- Prueba los caballitos de 8 restaurantes de Murcia para hacer un ranking y elige el mejor de la ciudad: '10 de 10
- La UMU abre un nuevo plazo de matrícula para titulaciones con vacantes