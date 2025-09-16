El consejero de Junts en RTVE, 'Mikimoto', se abstiene en la salida de España de Eurovisión

RTVE aprobó este martes la salida de España del festival de Eurovisión si Israel participa en el certamen. La iniciativa llegó a propuesta del propio presidente de la corporación, José Pablo López, y fue aprobada por la mayoría del Consejo de Administración, que el Gobierno diseñó como una réplica de la mayoría que le sostiene en el Congreso, para garantizar su elección.

Diez de los quince consejeros votaron a favor -los cinco nombrados por el PSOE, los dos de Sumar, el de ERC, el de Podemos y el de PNV-. Mientras, los cuatro propuestos por el PP en el Senado se opusieron. Una de las incógnitas era qué iba a hacer el consejero propuesto por Junts, 'Mikimoto', que finalmente se mantuvo en la abstención. Una postura que adoptada en la corporación pública pero que refleja también las crecientes tensiones que existen entre el partido de Carles Puigdemont y el Gobierno de Pedro Sánchez.

En el reparto de consejeros, Junts propuso en su cuota a Miquel Calçada, el periodista y empresario conocido como Mikimoto que formó parte de las listas de Junts pel Sí en las catalanas de 2015 y un año después encabezó la candidatura de Convergència en el Senado como independiente. Durante el debate de este martes para retirar a España de Eurovisión, el dirigente evitó entrar al debate y simplemente expresó su abstención.

Críticas de Junts

Desde Junts alegan que que no quieren participar en ninguna iniciativa que contribuya a "polarizar el conflicto" o que lo use para "buscar réditos electorales y partidistas", aseguran fuentes del partido, en una crítica velada al Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, que la semana pasada arrancó el inicio del curso político anunciando una batería de medidas contra Israel, situando el debate político en el centro del debate político.

Esta abstención da cuenta de la situación que existe entre Junts y la iniciativa del Gobierno, vehiculada a través del presidente de RTVE. Desde hace semanas el malestar es creciente entre los de Puigdemont, que hace dos semanas mantuvieron una cumbre en Waterloo para tomar una decisión sobre si seguían o no apoyando al Ejecutivo en el Congreso hasta que se comenzaran a cumplir los acuerdo firmados, desde el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, la oficialidad del catalán en Europa o la vuelta a España de Puigdemont.

La decisión se pospuso finalmente, y tras la visita de Salvador Illa al expresident. Pero lo cierto es que la situación es complicada, y en Junts han elevado la presión al Gobierno, trasladando también esta presión al órgano de mando de RTVE. La amenaza es real y se baraja emprender una suerte de boicot parlamentario al Gobierno, tumbando por sistema sus iniciativas en el Congreso e imposibilitando la gobernabilidad.

La advertencia también la ha hecho este martes Mikimoto en el Consejo de Administración de la radiotelevisión pública. Este mismo martes el PSOE ha reaccionado y ha activado en el Congreso la propuesta para traspasar las competencias de inmigración a Cataluña. La admisión a trámite de la iniciativa se votará el próximo martes.

Rechazo del PP

Los cuatro consejeros propuestos por el PP, los únicos que se opusieron a la iniciativa de José Pablo López, plantearon continuar en Eurovisión y buscar soluciones conjuntas en el marco de la UER. Si en Junts critican la utilización "partidista" de la causa paletina, fuentes próximas a estos consejeros critican la "injerencia directa en RTVE" por parte del Gobierno, censurando que la corporación pública se haya convertido a su juicio en un "brazo de la política exterior" del Ejecutivo: "RTVE no tiene un papel político, le corresponde un papel informativo desde la pluralidad y el rigor".

Advierten además que quien debe determinar la salida de Israel es la UER, censurando que la corporación española se "arrogue competencias que no le corresponden". Señalan que RTVE no ha puesto objeción en retransmitir competiciones deportivas donde participa Israel, como el campeonato del mundo de atletismo de Tokyo, ni se plantea que los atletas españoles salgan del campeonato.

