En el Congreso
Sánchez reúne este lunes a los parlamentarios del PSOE para activar el curso político
El presidente mantiene en su hoja de ruta la presentación de los Presupuestos y los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura se preparan ya para unas negociaciones que se auguran complicadas
EFE
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reúne este mediodía en el Congreso a los diputados y senadores del PSOE y a los europarlamentarios de su partido para activar el curso político y marcar las directrices del trabajo parlamentario en el nuevo periodo de sesiones.
Tras el pleno celebrado la pasada semana, en el que Junts unió sus votos al PP y Vox e impidió tramitar la rebaja de la jornada laboral, los socialistas abordarán en esta reunión interparlamentaria el calendario legislativo que tienen por delante y la estrategia para intentar sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado tras dos años con las cuentas prorrogadas.
Sánchez mantiene en su hoja de ruta la presentación de los Presupuestos y los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura se preparan ya para unas negociaciones que se auguran complicadas.
Sobre la mesa estará también en los próximos meses el nuevo modelo de financiación autonómica en el que trabaja Hacienda y la proposición de ley con la que ERC quiere habilitar a la Agencia Tributaria de Cataluña a recaudar el IRPF, paso previo a cualquier conversación sobre los presupuestos, según han avanzado los republicanos.
Sánchez abrió este domingo en Málaga la precampaña andaluza junto a su vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía y figura clave en las negociaciones que se avecinan.
