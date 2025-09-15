EUROVISIÓN
RTVE traslada a la organización de Eurovisión que saldrá del festival si participa Israel
El presidente de RTVE, José Pablo López, incluye este asunto en el orden del día de la reunión del Consejo de Administración de este martes
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha trasladado en las últimas horas a la organización de Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que propondrá la salida de España del festival musical en caso de que se mantenga la presencia de Israel en el certamen.
El Consejo de Administración de RTVE se reúne este martes y el presidente de la corporación ha incluido en el orden del día la renuncia de España a participar en el festival de Eurovisión de 2026 en caso de que lo haga Israel, según han informado fuentes de la corporación a EL PERIÓDICO. RTVE ya reclamó a la UER un debate sobre la presencia del estado israelí en el concurso europeo, pero el pasado julio la Asamblea General de la UER aplazó la votación a diciembre.
En aquella cita se incluyó además una cláusula en el festival, por la que permitía a tods los países miembros renunciar a su participación hasta entonces, y se garantizaba la devolución de la cuota económica aportada. Una forma de garantizar que los distintos estados puedan desistir de participar en caso de que Israel se mantenga como concursante. Una opción que este martes votará el Consejo de Administración de RTVE, con una mayoría progresista y donde hay cuatro miembros del PP, cinco del PSOE, dos de Sumar, uno de Podemos y uno de ERC, Junts y PNV, respectivamente.
Noticia en ampliación
