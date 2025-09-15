Directo | Alberto Núñez Feijóo preside la reunión de la Junta Directiva Nacional

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este lunes a la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- para implicar a todos los cargos de la formación en la estrategia de asedio político y judicial contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y "preparar el cambio".

"La vuelta al cole es la vuelta a los juzgados. Sánchez está absolutamente acorralado y solo está pendiente de su supervivencia. No puede aportar nada más", aseguran a Europa Press fuentes 'populares', que resaltan la nueva derrota parlamentaria que sufrió el Gobierno esta semana en el Congreso con la reducción de jornada, el proyecto estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

En 'Génova' persiguen que cale en la ciudadanía el mensaje de que el Gobierno de Sánchez no da más de sí, que está "agotado" y que solo se dedica a "resistir" porque tiene "miedo" a las causas judiciales abiertas en su entorno más cercano.

Feijóo volverá a defender la necesidad de dar la voz a los españoles en las urnas. "Sánchez se jacta de vivir sin Presupuestos y de actuar al margen del Parlamento, pero los españoles le tienen ya tomada la medida", aseguran las mismas fuentes, que advierten que los problemas "se acrecientan para el Gobierno en este nuevo curso político".

Poner al PP en moso electoral

La cita de la Junta Directiva Nacional también servirá para poner al PP en modo electoral, máxime cuando, según fuentes 'populares', hay que tener al partido "engrasado" y "activado" por si hay elecciones generales en cualquier momento.

A ello se suman dos citas electorales obligatorias que tendrán lugar en 2026, dado que antes de que acabe marzo deben celebrarse las elecciones en Castilla y León y antes del verano habrá comicios en Andalucía.

Según Feijóo, "el principal problema" de España es el Gobierno de Sánchez, que ha "secuestrado" la nación, pero "tiene solución" y pasa por "cambiarlo". "Si cambiamos al Gobierno empezamos por el principio y la solución", afirmó el pasado viernes en el acto de apertura de curso político en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Por eso, apeló a los suyos a volcarse en el cambio político. "Vamos a dedicar este curso a recuperar el cambio de España, a preparar a España para el cambio y a propiciar con nuestras medidas, con nuestras políticas, con nuestro comportamiento ese cambio", dijo ante cargos del PP.

Ese cambio pasa por acciones como un plan de regeneración democrática, según subrayan fuentes 'populares'. El propio presidente del PP se ha comprometido a actuar sobre más de un centenar de leyes que "habrá que reformar o derogar para abrir un nuevo tiempo en España".

Completar el organigrama del PP

Este lunes la Junta Directiva Nacional completa el organigrama del PP en el área económica, después de que Alberto Nadal, exalto cargo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se incorporase el pasado lunes al comité de dirección del PP como nuevo vicesecretario de Economía del partido tras dejar sus responsabilidades en Estados Unidos, donde ha sido director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El PP ya anunció a primeros de julio el fichaje de Nadal en el marco de la remodelación que acometió Feijóo en el organigrama del partido coincidiendo con el congreso nacional celebrado los días 4 y 5 de julio en Ifema. Se encargará del área económica, que había llevado hasta ahora Juan Bravo, quien ha pasado a ser vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. / José Luis Roca

Alberto Nadal --que fue secretario de Estado de Energía y después secretario de Estado de Presupuestos y Gastos bajo el mando del ministro Cristóbal Montoro-- sumará a sus competencias en Economía las relacionadas con Desarrollo Sostenible, un área que en los meses pasados estuvo en manos de la exconsejera madrileña Paloma Martín.

El PP ha informado que este lunes se aprobarán los nombramientos de Irene Garrido como coordinadora de Economía; Mar Vaquero como coordinadora de Comercio, Inversiones, Empresa, y PYMEs; Juan Diego Requena como coordinador de Energía y Sostenibilidad; Susana López Ares como coordinadora de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial; y Javier Thibault Aranda como coordinador de Empleo, Autónomos y Diálogo Social.