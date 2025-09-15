Feijóo acusa a Sánchez de “alentar los disturbios” en La Vuelta: “Le da igual la vida de los policías y corredores”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, continuó este luens arremetiendo contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y lo acusó de “alentar los disturbios” en La Vuelta ciclista a España por cálculo electoral, dándole “igual la vida de los policías y la integridad de los corredores”.

Así lo dijo en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum al que acudió para presentar al alcalde de madrid, José Luis Martínez Almeida, quién también cargó contra Sánchez y contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, de quién dijo que debía haber dimitido ya "hace tiempo".

El jefe del principal partido de la oposición, según recoge Servimedia, señaló que España ha protagonizado un “ridículo internacional televisado en directo” que achacó a Sánchez y su interés por tapar sus “problemas de corrupción”.

Feijóo afirmó que este lunes habló con los sindicatos de la Policía Nacional, que le trasladaron su “indignación” y “tristeza” porque “se han sentido solos” y “no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan”.

“Es algo inadmisible en nuestro país. Yo pido que, por favor, el presidente del Gobierno tenga algún límite, respete a los ciudadanos, respete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que respete nuestra reputación internacional, que no mezcle la política con el deporte”, añadió.

Feijóo incidió en que “hay que pasar página” del Gobierno de Sánchez “cuánto antes” y señaló que las protestas son “legítimas” hasta que se convierten en “un boicot” que “pone en peligro la vida” de la gente.

En la misma línea que Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, situó a Sánchez en el centro de la polémica. La jornada, que debía culminar como una fiesta deportiva en la capital, se vio empañada por protestas propalestinas, desvíos de recorrido y un fuerte dispositivo de seguridad que, según la líder madrileña, resultó "insuficiente" y "mal planificado".

La presidenta madrileña denunció que "no había suficientes policías" para garantizar el desarrollo de la última y explicó que durante el recorrido los participantes fueron desviados "constantemente" porque "la Delegación del Gobierno mintió a todos los alcaldes de la zona, les dijeron que iban a tener un número de agentes que no llegaron".

Ayuso también avanzó que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital estudiarán el "perjuicio económico y de imagen" que las protestas propalestinas ocasionaron durante el paso de la Vuelta Ciclista a España, una jornada que terminó con dos personas detenidas y 22 agentes de policía heridos leves. Así lo confirmó este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "El alcalde y yo hemos conversado. Vamos a elaborar un informe para evaluar todo el daño económico y reputacional que este episodio ha supuesto tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento. A partir de ahí veremos qué decisiones tomamos", explicó en una entrevista en esRadio aludiendo a la posibilidad de futuras reclamaciones.

Noticia en elaboración