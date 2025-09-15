Los conservadores del CGPJ exponen a la comisión de Venecia que el "señalamiento" de Sánchez a los jueces obliga a reformar el sistema de elección

Los vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han aprovechado la visita este lunes de cinco miembros de la Comisión de Venecia a este órgano para dar cuenta del "señalamiento" por parte del presidente del Gobierno a algunos jueces, una situación que hace necesario, a juicio de este sector, la reforma del actual sistema de elección del órgano de carácter constitucional que ellos representan.

Cinco miembros de este órgano consultivo han celebrado reuniones desde primera hora de este lunes con vocales del órgano de gobierno de los jueces, magistrados del Tribunal Supremo, asociaciones de jueces e integrantes de la sociedad civil para conocer de primera mano las diferentes visiones de cara a un debate que mantendrán en octubre sobre el modelo español.

Igualmente, se han proyectado encuentros en el Senado y el Congreso con los diferentes grupos parlamentarios y con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que coinciden con el enfrentamiento existente entre el Ejecutivo y los sectores más conservadores del Poder Judicial.

Los integrantes de la Comisión que escucharán, entre este lunes y mañana martes, las diferentes visiones sobre cuál debe ser el modelo de elección de los vocales del CGPJ son Marta Cartabia, vicepresidenta de la Comisión de Venecia, y miembro representante de Italia; la representante suiza Regina Kiener y el representante francés François Séners. Completan la delegación visitante Simona Granata-Menghini y Taras Pashuk, del Secretariado de la Comisión.

Todos ellos, expertos en derecho constitucional, acuden a España a petición de la presidenta del Consejo y el Tribunal Supremo, Isabel Perelló, después de que el pasado e febrero el Pleno Consejo General del Poder Judicial, cuya composición había tardado años en pactarse debido al desencuentro entre PSOE y PP, no llegara a ningún acuerdo a la hora de proponer un modelo al Congreso, tal y como le había sido encomendado nada más iniciarse el nuevo mandato.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Isaac Buj - Europa Press

Los conservadores propusieron la elección de los 12 vocales jueces por sus pares --una propuesta que calca la que viene defendiendo la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo--, sin intervención del Parlamento; mientras los progresistas defienden mantener el modelo actual para evitar lo que consideran una suplantación de la voluntad popular, que se expresa a través de las Cortes

Según fuentes presentes en la reunión con los vocales, por parte de los conservadores intervino Isabel Revuelta, que ha defendido que el sistema de elección de jueces por los jueces respeta los principios que viene señalando la Comisión de Venecia para este tipo de órganos de representación judicial. También ha argumentado que este sistema garantiza la entrada en el Consejo de jueces procedentes de las asociaciones pero también a los no asociados.

El vocal Bernardo Fernández ha intervenido por parte del sector progresista, señalando frente a lo defendido por los conservadores sobre los criterios de la Comisión de Venecia que estos son de carácter abstracto y no pueden aplicarse de forma directa. Así, ha argumentado en favor el modelo que desde el sector progresista remitió al Congreso.

Encuentro con asociaciones

Posteriormente, los expertos se han reunido con representantes de las cuatro asociaciones de jueces, que han realizado manifestaciones a la prensa al término del encuentro,con excepción del portavoz la mayoritaria Profesional de la Magistratura.

Carmen Gámiz, de la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, ha señalado que los expertos "conocían perfectamente" las dos propuestas elevadas por el Consejo, si bien esta organización ha criticado que no se ofreciera al Congreso una respuesta unánime. Esta asociación propone una tercera vía que garantizaría el reparto proporcional de puestos, que con el actual los no asociados no son elegidos, y tampoco los asociados que no son de la mayoritaria ni de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

El portavoz de ésta última ha planteado a la delegación lo que llevan defendiendo "hace bastantes años". "Que creemos que los vocales de extracción judicial, deben de permanecer, tal y como está ahora en las Cortes Generales, para garantizar esa necesaria unión entre la sociedad y su justicia", ha apuntado a la prensa su representante, Benjamín Sánchez, a la salida del encuentro informa Europa Press.

Por parte de Foro Judicial Independiente su representante, Cristina de Vicente, ha señalado que la actual regulación lleva al "secuestro del CGPJ por parte de los partidos" y, por su mediación, al intento de control del nombramiento de esos jueces que preocupan a los políticos. Los integrantes de la Comisión les ha reclamado informes sobre ello, y desde Foro han puesto como ejemplo el elaborado por el propio Consejo que concluye la mayoría de las juezas no se presentan a altos cargos judiciales porque saben que su nombramiento no depende del mérito y la capacidad, sino de las amistades y la ideología aparente.

Suscríbete para seguir leyendo