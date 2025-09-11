Moreno vota contra la quita de deuda: "No voy a perder la dignidad para salvar a los independentistas por 140 millones"

El PP ha votado en contra de la quita de deuda en el Parlamento andaluz y ha asegurado que aceptarla sería "perder la dignidad". Esta medida, reclamada por los independentistas catalanes, beneficiará a Andalucía con 18.700 millones de euros, más que a ninguna otra comunidad autónoma. Esto supone, como señalan los socialistas y denuncian los populares, la reducción a la mitad la deuda con el Estado, lo que equivale a un ahorro de aproximadamente 1.400 millones de euros en intereses durante los próximos 10 años. En torno a 140 millones de euros al año.

Hasta en tres ocasiones se ha debatido este miércoles sobre la quita de la deuda, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de septiembre a propuesta de la vicepresidenta María Jesús Montero, y la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. Primero durante la sesión de control, después con la Proposición No de Ley sobre la condonación del PSOE y, después, con la iniciativa para una reforma del sistema de financiación autonómica que han presentado los populares a semejanza de una de los socialistas asturianos.

"No voy a perder la dignidad de esta tierra para salvar a los independentistas cuando nos deben cada año 1.500 millones de euros", ha sentenciado Moreno quien incidió en que Andalucía ahorrará en intereses unos "150 millones al año". Ante esta propuesta, Moreno ha exigido "dinero real" y que, antes el PP pedirá "se solvente el problema de la financiación", como acordó en Parlamento en 2018.

Moreno insiste en la financiación

PP y PSOE, Moreno y Montero, se unieron en 2018, durante la última legislatura socialista, para exigir un cambio del sistema de financiación autonómica que perjudica a Andalucía, como ambos partidos siguen denunciando. En esta declaración, que buscaba que el Gobierno de España se abriera a una reforma, se incluía también una condonación de la deuda, que se había generado por esa falta de recursos. En medio de un escenario de máxima tensión política, ambas formaciones han vuelto a coincidir en el Parlamento autonómico, ya que los socialistas han respaldado la iniciativa del PP.

Antes de que se debatiera la PNL, el debate en la sesión de control entre el presidente y la portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha adelantado el enfrentamiento. "Pidió que nos quitaran 15.000 millones de euros y un año después, que se nos ofrece más dinero, usted dice que no", ha denunciado la socialista, que ha anunciado que su grupo apoyaría la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que han propuesto los populares.

Moreno propone, frente a la quita de la deuda, la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica que no responda a las necesidades específicas de Cataluña. De hecho, el Gobierno andaluz siempre se ha mostrado en contra de esta medida y ha plantado en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda en las distintas reuniones que han mantenido para explicarlo y debatirlo.

En su PNL sobre financiación, extraída de la Junta General del Parlamento de Asturias, considera que hay una necesidad "imperiosa" de reformar el modelo y exige una negociación "multilateral" entre las comunidades para evitar la ruptura del régimen común. Así, piden la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y se comprometen a "utilizar todos los intereses necesarios" para defender a Andalucía.

Disputa sobre el destino del dinero

"Los 140 millones no se puede usar para gasto social", ha denunciado el presidente de la Junta entre los comentarios jocosos de sus compañeros de gabinete, después de que la socialista mencionara esta cifra, mientras que la PNL sostiene que el dinero de intereses que se ahorra "puede destinarse a servicios públicos". Así, el diputado popular Pablo Venzal ha señalado durante el debate de la PNL que "el Ministerio no puede pretender reestructurar deuda sustituyendo el debate de la financiación autonómica por mucho que se beneficie Andalucía" y ha exigido la creación de un "fondo transitorio".

Ya en marzo los socialistas presentaron una proposición para que los populares se retrataran yendo en contra. "¿Alguien en su sano juicio se ahorraría esa quita de deuda?", se ha preguntado el socialista Rafael Recio, que ha defendido la PNL. Después de asegurar que la deuda fue provocada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha defendido que "Montero prefiere la solvencia de la gente y los servicios públicos" y ha lamentado que "al árbol que da frutos es al que se le tiran piedras".

Mientras todos han apoyado retomar el acuerdo andaluz reforma del modelo de financiación, Vox se ha manifestado en contra y ha señalado que la quita busca "mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno". A favor ha votado Por Andalucía, cuya portavoz, Inma Nieto, ha señalado que "pareciera que nos vemos obligados a elegir, pero no es incompatible" y Adelante Andalucía, cuyo portavoz, José Ignacio García, ha reclamado la necesidad de un nuevo modelo de financiación al puntualizar que "la quita de la deuda no soluciona todos nuestros problemas".