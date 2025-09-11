Caso Koldo
Casi 41.000 euros en gasolina: el gasto que el Congreso acredita al Supremo que hizo Santos Cerdán como diputado
La Cámara baja y el Ayuntamiento de Milagros remiten al alto tribunal la información que la UCO pidió al juez para poder realizar el informe de patrimonio del expolítico socialista
El Congreso de los Diputados y el Ayuntamiento de Milagro, localidad natal de Santos Cerdán, han procedido a responder al requerimiento que les hizo el Tribunal Supremo nada más recibirlo. Entre las declaraciones de la renta, nóminas y documentos bancarios remitidos por la Cámara baja destacan los 40.928 euros que le pagó en concepto de kilometraje desde que adquirió el acta de diputado en 2019 y su renuncia en junio de 2025, tras resultar imputado en la presunta trama de corrupción conocida como el caso Koldo.
La documentación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, responde a la petición que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil formuló al juez instructor, Leopoldo Puente, para poder concluir el informe patrimonial que tiene pendiente sobre Santos Cerdán, hasta cuya presentación no se espera que la Fiscalía Anticorrupción apoye su puesta en libertad. Los investigadores también solicitaron información sobre el exministro José Luis Ábalos, para completar el informe que ya han realizado sobre su situación económica. En este caso, consideraban imprescindible que se reclamara al PSOE información sobre lo que pudiera haber cobrado del partido su exasesor Koldo García, la exesposa de este, Patricia Uriz, y su hermano Joseba, dada la vinculación detectada entre las cuentas del expolítico y su estrecho colaborador.
Entre las nóminas y recibís figura una relación de kilometraje del exsecretario de Organización socialista que en 2019 ascendió a 830 euros y que el año siguiente ascendió a 5.840 y en el 21, a 7.470. En 2022 la cifra se redujo a 6.972 euros para ascender al año siguiente a 7.589 y a 8.857 en 2024. Este año, entre enero y mayo, cuando se vio forzado a dimitir que 3.369.
Las cantidades han sido remitidas como "tipos de expediente" bajo el concepto de "normal" para el desarrollo de la actividad parlamentaria para la asistencia a plenos y comisiones, así como el desarrollo de viajes oficiales autorizados por la Mesa de la Cámara.
Los mayores gastos en kilometraje coinciden con periodos electorales o más en concreto con precampañas. Así el mes en el que la cifra que cobra es la más alta, con 1.328 euros en kilometraje, es marzo de 2023, dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. También destaca enero del 24, donde pasa dos importes uno de 1.191 y otro de 168, en febrero se celebraron las gallegas.
