Los ministros del PSOE plantan a Yolanda Díaz en el Congreso ante el fracaso de la reducción de jornada

El ala socialista del Gobierno deja a Yolanda Díaz defendiendo en solitario la reducción de jornada laboral a 37,5 horas unas horas antes de fracasar en la votación a causa del rechazo de PP, Vox y Junts. La vicepresidenta segunda se subió a la tribuna para pedir a la desesperada "rectificar" a populares y posconvergentes y apoyar su medida estrella, con la que se presentó a las generales de 2023. En la bancada azul, únicamente los ministros de Sumar, con el sonoro plantón de los ministros del PSOE.

La líder de Sumar en el Consejo de Ministros comenzó su intervención desde la tribuna cuando el ministro de Presidencia, el ministro Félix Bolaños, aún estaba sentado en su escaño. Pocos minutos después, el único representante socialista abandonó el Hemiciclo y sólo regresó poco antes de que Díaz terminara su intervención desde la tribuna. Dejaba así una imagen insual en la bancada azul del Gobierno, casi vacía mientras se debate una ley estrella del programa de coalición.

Tampoco recibió Yolanda Díaz el apoyo de la bancada socialista. Mientras los diputados de Sumar se ponían en pie para apludir a la vicepresidenta, los dirigentes del PSOE se mantenían impasibles en su escaño sin aplaudir, mientras algún diputado de Sumar miraba con gesto de desaprobación.

El ala socialista evidenciaba así la soledad de la vicepresidenta, en una nueva forma de desligarse de la sonora derrota parlamentaria, descargando en Díaz toda la responsabilidad del varapalo. En Sumar, mientras, tratan de señalar también al ala socialista. Vienen días apuntando a que el rechazo de Junts responde más a motivos "políticos", por el malestar ante los acuerdos incumplidos por Moncloa, que a las negociaciones propiamente técnicas.

En su intervención parlamentaria, Díaz por primera vez ha cargado duramente contra Junts, a quien lleva semanas evitando citar para evitar alterar a las filas corvengentes, equiparándolas con PP y Vox y criticando a "las tres derechas". La vicepresidenta se dirigió directamente a la portavoz del partido, Mirian Nogueras, cuestionando que representara al independentismo catalán, y asegurando que "usted representa al sector más reaccionario de la patronal española", una acusación que ha revuelto a los diputados en sus escaños.

Desde el PSOE optan por cargar más las tintas con el PP que con Junts, para no romper puentes, desmarcándose del discurso de Díaz de "las tres derechas".

"El único que pacta con la derecha es el Gobierno español", replicó Nogueras, que replicó con duras críticas: "Usted habla como si tuviera una mayoría que no tiene", destacó. "Si algún día quiere hablar con rigor y con respeto de Cataluña, del tejido productivo catalán y de la clase media y trabajadora, nosotros estaremos ahí como siempre".

