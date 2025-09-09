Los jueces no olvidan las palabras de Sánchez: dos asociaciones piden que rectifique o denuncie

Una vez pasada la fecha clave de la apertura del año judicial, que comenzó este 2025 con un contundente discurso de la presidenta del Tribunal Supremo calificando de "impropias" las reiteradas descalificaciones a los jueces por parte del Ejecutivo, los jueces siguen reclamando una respuesta más concreta por parte del presidente del Gobierno después de que éste manifestara en una entrevista televisiva que hay jueces "haciendo política" en relación con las causas que afectan a sus familiares más cercanos.

Este martes, la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria, y la minoritaria Foro Judicial de Independiente han emitido un comunicado en el que instan a Pedro Sánchez, si considera que existen miembros del Poder Judicial que dictan sus resoluciones persiguiendo una finalidad política, que identifique tales hechos y presente "las denuncias o querellas correspondientes, ya que esas conductas serían constitutivas de un ilícito penal".

En una reclamación que hacen extensiva al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ambas asociaciones señalan agregan que "en caso de no hacerlo, rectifiquen y se desdigan de las manifestaciones vertidas, pues el recto ejercicio de sus cargos no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia".

En el caso del ministro, critican que tras el acto de apertura de los tribunales señalara en una entrevista que las manifestaciones de Sánchez eran la constatación de "una realidad incontestable", llegando incluso a pedir al Consejo General del Poder Judicial que "dé un toque serio por algunas instrucciones indefendibles»", "como si el CGPJ pudiera inmiscuirse en la labor jurisdiccional de jueces y magistrados", apunta el comunicado.