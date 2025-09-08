Gobierno
Sánchez comparece a las 9.00 horas en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"
El jefe del Ejecutivo realizará una declaración institucional tras la negociación entre los socios de la coalición
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.
La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.
"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", indicó.
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este sábado
- Abandona la oposición y monta su propia librería con 26 años en el centro de Murcia: 'Llevaba 4 años preparándome y a un mes de presentarme al examen
- Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Pedir la jubilación anticipada a los 63 años y cobrar la pensión completa: estos son los requisitos
- Parece Vitoria, pero es Murcia: así se vería la ciudad si el Ayuntamiento remodelara con árboles y fuentes las plazas del centro