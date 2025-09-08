Puigdemont dilata el pronunciamiento del TC para que se le aplique la amnistía al recusar a tres jueces

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha dado un paso que ha causado sorpresa en el Tribunal Constitucional. Este lunes ha recusado a tres de los 12 magistrados que componen el pleno: Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías. Ello supone que el recurso de amparo que presentó en julio, en el que pedía que se le levantara la orden de detención nacional que aún pesa en su contra, vea retrasada su tramitación, puesto que ya no se admitirá este martes, sino como pronto el próximo octubre.

Fuentes del TC señalan a EL PERIÓDICO que el movimiento del presidente de Junts no se esperaba en la corte de garantías, donde se procederá a admitir a trámite los recursos de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los procesados en rebeldía por el delito de malversación, que son, además del propio Puigdemont, los 'exconsellers' Lluís Puig y Toni Comín. No obstante, solo se podrá continuar con el plan previsto con los amparos de estos dos últimos, porque el paso dado por el primero supone que se tramite antes de nada su recusación.

La ponencia del incidente ha correspondido a la magistrada Laura Díez Bueso, pero por mucha diligencia con la que la aborde será posible que se resuelva en el pleno previsto para esta semana al haberse presentado la víspera de que comience. En este sentido, las fuentes consultadas señalan que podría haberse dado el caso de que le correspondiera a otro magistrado que no entendiera que existe una urgencia para adelantarla a otros asuntos que ya tenía sobre la mesa.

