El despacho que fundó Montoro pagó a la empresa "pantalla" de un socio "hasta 9 veces el valor de los servicios" que prestó

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya detectó en 2022 que Francisco de Asís Piedras Camacho, que había sido entre 2002 y 2003 director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, había utilizado entre 2011 y 2013, con la intención de pagar menos impuestos, la empresa Consultoría y Diagnóstico SL para facturar importantes sumas de dinero a Equipo Económico SL, el despacho que había creado en 2006 con el propio exministro. "Lo que no es lícito es que, para eludir los tipos impositivos más elevados del IRPF, los socios utilicen una sociedad, que no cuenta con infraestructura alguna, para canalizar, a través de ella, sus actividades y tributar así por los tipos más favorables de Impuesto sobre Sociedades", especifica una sentencia de 11 de febrero de 2022, a la que ha tenido acceso esta redacción.

En realidad, Piedras Camacho era quien aportaba su empresa familiar Consultoría y Diagnóstico el "valor añadido relevante" para los servicios profesionales que prestaba, ya que, "si no fuese así, resulta impensable que Equipo Económico SL estuviera dispuesto a pagar hasta 9 veces el valor de unos servicios en los que la sociedad sería una mera intermediaria en su prestación", destaca la resolución del TSJ madrileño, que basa su conclusión en los análisis de Hacienda de los "contratos y facturas que obran en el expediente administrativo".

Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

En el sumario del caso Montoro un informe de julio de 2021 del Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat de la Unitat Central d'Anàlisi Operativa de los Mossos d'Esquadra, que junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actúa como Policía Judicial a las órdenes del magistrado de Tarragona Rubén Rus Vela, despeja las dudas sobre los elevados precios de los servicios que habría elaborado Piedras Camacho para Equipo Económico. Los agentes resaltan que para "analizar las percepciones de los socios es necesario tener en cuenta no solo los ingresos obtenidos por la labor profesional, sino también los ingresos obtenidos por sus empresas familiares, dado que el cómputo considerado en su totalidad está más altamente correlacionado con los ingresos de Equipo Económico que dichas cantidades consideradas de forma independiente".

Ingresos compensados

Así, "los intensos incrementos" en la facturación de Consultoría y Diagnóstico SL al despacho investigado en el caso Montoro "se compensan con decrementos o incrementos moderados en las percepciones salariales de Francisco de Asís Piedras Camacho, o a la inversa, valores en su mayoría alejados de las variaciones registradas por Equipo Económico SL".

La suma de ambas fuentes de ingresos en 2014 de Piedras Camacho, siempre según el informe de los Mossos d'Esquadra, registra un incremento del 23,28%; un porcentaje muy cercano al +23,14% que experimenta el despacho que creó Montoro en 2006. En concreto, los ingresos de este empresario por su labor profesional en Consultoría y Diagnóstico SL experimentan un incremento del 325%, pasando de 80.000 euros en 2013 a 340.000 en 2014. "El año 2014 es el ejercicio en el que las empresas personales de todos los socios alcanzan el máximo porcentaje de ingresos. Y dicho máximo coincide con una bajada generalizada de sus salarios", prosigue el informe de la Unitat Central d'Anàlisi Operativa de la policía catalana.

Las variaciones de los ingresos totales de Piedras Camacho reproducen la cifra de negocio del despacho que fundó Montoro, es decir, "el conjunto de ingresos de Francisco de Asís Piedras Camacho (constituido por sus retribuciones salariales y por los ingresos de su sociedad familiar Consultoría y Diagnóstico SL) son dependientes del incremento del importe neto de la cifra de negocio de Equipo Económico".

Además, los porcentajes de ingresos "no parecen verse influidos por la adquisición de participaciones de Equipo Económico", prosiguen los agentes, que ponen como ejemplo a Piedras Camacho: "Pasa de poseer un 5,67% de participaciones en 2009 a un 12,50% en 2010, sin que se detecte influencia alguna en sus percepciones".

"Empresa pantalla"

La firma Consultoría y Diagnóstico SL es, según la fiscalía anticorrupción, una de las empresas "pantalla" que habrían utilizado los accionistas del despacho que fundó Montoro para canalizar sus beneficios. "El propio Piedras Camacho percibió el 80% del gasto salarial de esta firma entre 2008 y 2017, entidad desconocida que incluso carece de página web", dicen los informes de la Agencia Tributaria, que resaltan también que este empresario percibió de forma directa o mediante esta empresa interpuesta un total de 5.749.754 euros de Equipo Económico entre 2008-2019.

El informe de julio de 2021 de los Mossos d'Esquadra desvela, además que el total de los ingresos de Piedras Camacho, procedentes de retribuciones salariales y de sus empresas, "se ajustan a la evolución de la cifra de negocio de Equipo Económico. Cuando dichos ingresos se consideran de forma separada, no se observa dicho ajuste. Así, se producen reducciones de la retribución salarial en ejercicios en los que las sociedades incrementan su facturación".

Los agentes destacan, en el mismo sentido, que la suma de las dos fuentes de ingresos del los exsocio de Montoro, es decir, los sueldos y los ingresos de sus empresas pantalla, reducen "la variabilidad interanual de las percepciones de Ricardo Martínez Rico, Manuel Enrique de Vicente Tutor y Francisco Piedras Camacho". Detectan, asimismom que "el trabajo individual aportado por cada uno de los socios tiene un impacto limitado en las retribuciones". "A pesar de que Piedras Camacho y De Vicente Tutor tienen unos ingresos salariales procedentes de Equipo Económico en torno a un 50%, más reducidos que los percibidos por Salvador Ruiz Gallud, el sumatorio total de sus retribuciones, incluyendo los procedentes de sus empresas familiares, sitúan a los tres socios en el mismo rango de ingresos".

376.122 euros en 2009

Al analizar en concreto el caso de Francisco de Asís Piedras Camacho, la Unitat Central d'Anàlisi Operativa de los Mossos d'Esquadra desvela que en 2009, cuando poseía el 5,67% de participaciones de Equipo Económico, este ingresa 376.122 euros del despacho, lo que supone aproximadamente la mitad de lo percibido por Ricardo Martínez Rico (732.800 euros), que poseía el 43% de las participaciones. Esta asimetría se mantiene con el resto de socios, por lo que los Mossos concluyen que los ingresos percibidos por estos empresarios a lo largo del período 2008-2014 "no parecen estar relacionados con los paquetes de participaciones que poseen los socios".

Así, en el caso del ex jefe de gabinete de Montoro en el Ministerio de Hacienda Ricardo Martínez Rico, que posee el 43% de las participaciones, "percibe un 19,20% de la cifra de negocio de Equipo Económico". Las percepciones totales del resto de socios "son mucho más próximas a sus porcentajes de participaciones".

