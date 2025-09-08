La crisis en Gaza aflora dos almas del PP sobre el conflicto de Oriente Próximo

El Partido Popular (PP) acusó este lunes a Pedro Sánchez de romper el "consenso" en materia de política exterior, tal y como señaló la vicesecretaria de regeneración institucional del partido, Cuca Gamarra, después de que el presidente del Gobierno se descolgase con su propuesta sobre la situación en Gaza, que el Ejecutivo tilda ya abiertamente de "genocidio", y que incluye establecer un embargo de armas a Israel aprobado mediante un real decreto. Para Gamarra, lo que hizo Sánchez fue lanzar una "cortina de humo" en su declaración institucional sobre Oriente Próximo, donde a juicio de la dirigente popular tomó "decisiones unilaterales, sin consultar al Parlamento español, ni al resto de las capitales europeas".

Pero lo cierto es que tampoco de puertas adentro hay demasiado consenso en las filas del primer partido de la oposición. O para ser más precisos, entre el PP de Madrid y Génova, así como con otras divisiones autonómicas del partido. Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telecinco este mismo lunes, pidió abordar el conflicto con "moderación", pero dejó claro su reproche al primer ministro de Israel Binyamin Netanyahu por, a su juicio, meter en el mismo saco a los terroristas de Hamás con todos los civiles de la Franja. La propia Gamarra remarcó ese argumento: "Reiterar lo que ha dicho el presidente Feijóo, y es que es inadmisible la situación que se está viviendo en Gaza, y la posición de Netanyahu de no diferenciar entre los terroristas y la población civil". Veinticuatro horas antes, y durante su discurso oficial en el día de Extremadura, la presidenta popular de esa comunidad autónoma, María Guardiola, clamó contra "la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza", ante el que pidió "no ser indiferente", y mostró su firme condena "al terrorismo y la violencia contra la población gazatí".

Sin embargo, una vez más el PP de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, lleva la voz discordante. Este mismo lunes su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, acusó a Sánchez de no respaldar "la lucha contra el terrorismo del Estado democrático de Israel" ante una "guerra que no solo es para proteger a su población, no es solo para proteger a su Estado, a su pueblo" sino que es una guerra "contra la barbarie y el terrorismo", recogió la Agencia EFE. Mientras que el alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, negó en un debate en el pleno de la capital de España que la acción de Netanyahu, que rechazó, pudiese calificarse de genocidio. Al respecto, Cuca Gamarra aseveró que serán los "tribunales internacionales" quienes deban determinar si se puede calificar así la ofensiva del Gobierno de Israel.

Ayuso y los "túneles de Gaza"

Ya el pasado viernes, durante la sonada inauguración de curso político que hicieron los populares madrileños en la localidad de Arganda del Rey, con Feijóo como invitado estelar (en la cita que eligió para no asistir a la apertura del año judicial) Ayuso marcó una línea bien diferenciada a la que luego ha expresado su jefe de filas a nivel nacional.

Al hilo de las protestas pro palestinas en la Vuelta Ciclista a España, que llegaron al extremo de impedir en Bilbao que se celebrarse con normalidad el final de una etapa, la presidenta de la Comunidad de Madrid comparó esta actuación con los atentados terroristas en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972. Y lejos de cualquier condena a la actuación de Israel centró su mensaje en "los túneles de Gaza, que tienen más superficie que el metro de Madrid", y en el dinero con el que se habrían financiado. "Cuánto de ese dinero se ha puesto para proteger a la población civil, cuánto para proteger a los niños, a los mayores, y para destinar los recursos a todos ellos, como hace Israel, que recibe todos los días misíles de Hamás, mucho antes del 7 de octubre", se interrogó retóricamente Ayuso, quien habló incluso de "progromos" contra judíos, para referirse al boicot a un equipo israelí en la Vuelta, o a lo vivido este mismo año en Eurovisión.

Antes del verano fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien rechazó la actuación de Israel en Gaza, que llegó a tildar de "disparate". "Las acciones de Israel en Gaza no pueden ser infinitas", sentenció, en una línea claramente discordante con la del PP madrileño.

Las posiciones de Ayuso sobre el conflicto de Oriente Próximo, claramente alineadas con Israel, coinciden también en este caso con las de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, puede contar incluso con Netanyahu entre los dirigentes internacionales que le han recibido, como hizo el año pasado en Jerusalén. Este lunes Abascal acusaba a Sánchez de hablar "como portavoz de Hamás" y afirmaba que mientras tanto "Hamás asesinaba a un español en Jerusalén", en referencia al tiroteo contra un autobús en el que perdieron la vida hasta seis personas y varias más resultaron heridas.

Suscríbete para seguir leyendo