Oriente Próximo
Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"
El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI
EFE
El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario 'The Guardian', y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de "fracaso".
Sánchez concedió la entrevista, publicada hoy, antes de su reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación entre España y el Reino Unido en diversos ámbitos.
El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecidas tras la II Guerra Mundial.
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- Comienzan las obras para construir el mayor parking disuasorio de Murcia
- Localizado el cuerpo sin vida del bañista desaparecido en Abarán
- Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Cambio de tiempo en Murcia: vuelven las altas temperaturas, de más de 35 grados, a partir de este día
- Dosis de realidad para el Real Murcia
- El detenido por el doble crimen de Mazarrón llevó a la Guardia Civil hasta los cuerpos