La Inteligencia Artificial facilita el reciclaje de vidrio en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia y Ecovidrio han puesto en marcha una campaña pionera que utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para aumentar el reciclaje de envases de vidrio, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La iniciativa ha sido presentada por la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, junto al subdirector Gerencias Zona Este de Ecovidrio, Roberto Fuentes, entre otros asistentes.

La campaña ha incluido el análisis de datos de recogida diarios de los contenedores, que se han puesto en contexto con variables sociodemográficas representativas, como la densidad poblacional, socioeconómicas o de consumo. Estos datos han sido tratados con IA a través de algoritmos matemáticos y modelización de datos que ha permitido determinar los lugares que tienen un mayor potencial de reciclaje.

17 nuevos contenedores verdes

Así, el Ayuntamiento y Ecovidrio han decidido actuar sobre en zonas como El Ranero, San Antón, Vista Alegre, La Flota, El Infante y El Carmen (26 unidades censales), donde se van a instalar nuevos contenedores y se realizarán 12.000 visitas puerta a puerta en los domicilios. En concreto, se colocarán 17 nuevos contenedores verdes, complementarios a los existentes, con el objetivo de acercar el reciclaje a los ciudadanos y mejorar las tasas de recogida.

Por otra parte, se va a llevar a cabo campañas de sensibilización y concienciación en áreas como Santiago y Zaraiche, San Antolín o Zarandona, con nuevas mecánicas de concienciación que se llevarán a cabo en puntos clave para sensibilizar a la población sobre la importancia del reciclaje.

Los vecinos residentes en las áreas identificadas recibirán una carta en sus viviendas y un equipo de educación ambiental realizará visitas a sus domicilios para proporcionarles información sobre la campaña, resolver dudas y poner de manifiesto la importancia del reciclaje de envases de vidrio para el medioambiente y el futuro sostenible.

En 2024, el municipio contabilizó 6.456 toneladas de vidrio recogido de forma selectiva. Con este programa se espera incrementar esta cifra en un 1,8%, alcanzando las 6.574 toneladas, lo que supone dejar de emitir 2.071 toneladas de CO2 a la atmósfera o el equivalente a la cantidad de dióxido de carbono que absorben 100.000 árboles en un año.