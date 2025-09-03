Díaz adelanta que volverá a presentar la reducción de jornada si Junts tumba la ley: "Mi paciencia es infinita"

"Hasta el último minuto vamos a negociar". Yolanda Díaz no cesa de repetir el mantra que planea la tramitación del proyecto de ley para rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sin embargo, el tiempo apremia. Las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta, se debatirán el próximo miércoles y hay quien dentro de Sumar ve "muy complicado" que los posconvergentes acaben cediendo. Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya se ha adelantado a una posible derrota y ha avisado de que si el texto cae lo volverán a aprobar en el Consejo de Ministros.

"No se preocupen. Con lo que pase, lo volveremos a llevar. Mi paciencia, como saben, es casi infinita", ha asegurado Díaz este miércoles tras reunirse con organizaciones ecologistas junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Además, la ministra de Trabajo ha querido quitar importancia a que PP, Vox y UPN forzaran el debate de la norma la próxima semana y no dieran más tiempo a la negociación tras un error en el procedimiento por parte de Sumar: "Por una semana más o una menos, no va a cambiar".

Como viene siendo habitual en sus últimas intervenciones, Díaz se ha abstenido de mencionar a Junts y ha situado toda la presión sobre el PP, al que ha acusado de ser un "obstáculo" para los derechos de los trabajadores. "Esta norma lo que está demostrando es que tenemos una oposición que es muy mala para este país". No es el Gobierno de España el que está fallando, es la oposición", ha sentenciado.

Aun así, y sin citar a los posconvergentes, Díaz ha insistido en que no se levanta "jamás" de la mesa de negociación y que seguirá trabajando hasta el último minuto. También ha dado a entender que no retirará el proyecto de ley para evitar una derrota parlamentaria si finalmente no logra un acuerdo con Junts. "Yo fui a una votación de la reforma laboral sabiendo que la perdía", ha dicho, recordando el momento en el que un error de un diputado del PP acabó salvando aquella norma.

Suscríbete para seguir leyendo