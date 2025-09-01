Sánchez traslada a la OMS el "firme compromiso" de España con la gobernanza sanitaria mundial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un encuentro en el que le ha trasladado el "firme compromiso" de España de mantener un papel activo y destacado en la gobernanza sanitaria mundial.

Según informa el Ejecutivo en un comunicado, ambos han abordado los desafíos globales a los que se enfrenta el sistema sanitario mundial. Así, Pedro Sánchez ha puesto en valor la 'Iniciativa de Acción para la Salud Global', lanzada en Sevilla el pasado mes de julio, cuyo objetivo es renovar el compromiso de los países con una arquitectura sanitaria mundial más ágil, transparente y eficiente.

En este sentido, ambos han coincidido en que estas transformaciones deben ser una referencia para el futuro del multilateralismo y han destacado el papel central que la OMS está llamada a desempeñar en este proceso.

En este punto, el Gobierno recuerda que, en el marco de la Ronda de Inversiones de la OMS, España anunció una contribución de 60 millones de euros. Además, como miembro de su Consejo Ejecutivo, el Ministerio de Sanidad continuará participando en el impulso de la agenda de reformas. "Acciones que reflejan la voluntad del Gobierno de liderar y contribuir al proceso de transformación de la gobernanza sanitaria mundial", finaliza el comunicado.