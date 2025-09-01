Salvador Illa se reunirá mañana con Carles Puigdemont en Bélgica

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunirá este martes con el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bélgica. Será la primera vez que los dos dirigentes se ven personalmente. El encuentro llega después de que Illa haya reclamado públicamente al Tribunal Supremo que se le aplique la amnistía a Puigdemont para que pueda regresar a España. Este viernes lo volvió a hacer durante el encuentro que el Govern celebró en el municipio tarraconense de Arnes.

Junts había reclamado en más de una ocasión una reunión con Illa y también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de no haber sido amnistiado aún por la justicia, para Junts este encuentro suponía una especie de "amnistía política". Sin embargo, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha restado importancia al encuentro. "La reunión llega muy tarde, el president ha ido más de una vez a Bélgica y no ha sido capaz de encontrar tiempo para reunirse con él", ha afirmado declaraciones en Rac 1.

Por su parte, Illa siempre había mantenido que se reuniría con Puigdemont "cuando llegara el momento" y, de hecho, siempre había manifestado que prefería hacerlo cuando el líder de Junts hubiera regresado a Cataluña. También se había proyectado esa cita después de que el expresident se hubiera reunido con el presidente del Gobierno. Sin embargo, la demora en la aplicación de la amnistía ha trastocado las intenciones iniciales.

El retorno de Puigdemont es uno de los escenarios que el Govern calcula que podrían darse en los próximos meses. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran no temer que ese momento suponga un cambio de rasante para el independentismo y para la situación política en Cataluña y, en todo caso, aseguran que la prioridad debe ser que “se resuelvan las situaciones personales” de los encausados por el 1-O.

Suscríbete para seguir leyendo