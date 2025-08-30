Migración
Sánchez sale en defensa de Open Arms tras la propuesta de Abascal de hundir el barco de salvamento
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado a la oenegé Open Arms, como respuesta a las declaraciones del líder de VOX, Santiago Abascal, quien ha tildado de "barco de negreros" la embarcación que se ha desplegado en Canarias para hacer frente a las llegadas de migrantes desde Mauritania y Senegal, pese haber recibido la negativa del Ejército del Aire para hacerlo. "Hay que confiscarlo y HUNDIRLO", publicaba el presidente del partido de ultraderecha el pasado miércoles.
Por su parte, Sánchez, en alusión a estos comentarios, ha afirmado en su cuenta de X que "Defender España es defender la vida" y ha trasladado su "apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar".
Pese a la fuerte reacción que desataron los primeros comentarios de Abascal en redes sociales, el dirigente de Vox se reafirmó en varios mensajes posteriores. "Hay que hundir esos barcos de traficantes y hay que hundir vuestras políticas traidoras. Y hay que encerraros a todos", escribió en un tuit dirigido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Sus palabras han provocado la respuesta del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien lo calificó de "auténtico fascista" y criticó que sus declaraciones generaban más crispación.
La propia organización también reaccionó a los comentarios de Abascal en redes sociales. "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla. Aquí estamos. Y aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", señalaron desde Open Arms.
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido
- Se jubila Ricardo: Un adiós dulce y amargo en San Antón
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- El Real Murcia no recoge el guante lanzado por Toni Villa
- Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene