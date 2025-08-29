Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación
DIRECTO | Planas cifra en 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas por el fuego y promete ayudas a los productores
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para recuperar las hectáreas afectadas
Redacción
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno se ha "volcado" en la lucha contra los incendios forestales que han arrasado ya 35.400 hectáreas agrarias útiles y ha prometido que el Ejecutivo ayudará a los productores afectados.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer ante la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado, a petición del PP, ha recalcado que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para recuperar las hectáreas afectadas.
En cuanto a la petición del PP para su comparecencia este viernes en la Cámara Alta, cree que es "extemporánea" porque aún hay incendios activos y ha afeado al Partido Popular que estas semanas se haya centrado en "luchar" contra el Ejecutivo.
- Rescatan en estado crítico a un niño de año y medio del interior de un coche al sol en Cabo de Palos
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla
- Ir en bici, autobús o caminar tendrá premio en septiembre
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- Así es el nuevo cambio de horario en los centros escolares que tiene en contra a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Murcia, en el ‘top 10’ nacional de viviendas nuevas sin vender