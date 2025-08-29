La décima manifestación contra Mazón por la dana Actualizado: 29/08/2025 20:03 Ver galería > Mismo dolor, diez meses después. Miles de personas de distintos movimientos sociales se volvieron a concentrar este viernes, 29 de agosto, para reclamar la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión de la dana, la trágica riada donde murieron 228 personas. Como en cada concentración, los familiares de los fallecidos encabezaron la protesta.

