La décima manifestación contra Mazón por la dana

Mismo dolor, diez meses después. Miles de personas de distintos movimientos sociales se volvieron a concentrar este viernes, 29 de agosto, para reclamar la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión de la dana, la trágica riada donde murieron 228 personas. Como en cada concentración, los familiares de los fallecidos encabezaron la protesta.

La décima manifestación contra Mazón por la dana

Ana de los Ángeles / Fernando Bustamante

La décima manifestación contra Mazón por la dana

Ana de los Ángeles / Fernando Bustamante

La décima manifestación contra Mazón por la dana

Ana de los Ángeles / Fernando Bustamante

La décima manifestación contra Mazón por la dana

Ana de los Ángeles / Fernando Bustamante

La décima manifestación contra Mazón por la dana

Ana de los Ángeles / Fernando Bustamante

La décima manifestación contra Mazón por la dana

Ana de los Ángeles / Fernando Bustamante

La décima manifestación contra Mazón por la dana

Ana de los Ángeles / Fernando Bustamante

La décima manifestación contra Mazón por la dana

Ana de los Ángeles / Fernando Bustamante

Mismo dolor, diez meses después. Miles de personas de distintos movimientos sociales se volvieron a concentrar este viernes, 29 de agosto, para reclamar la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión de la dana, la trágica riada donde murieron 228 personas. Como en cada concentración, los familiares de los fallecidos encabezaron la protesta.

