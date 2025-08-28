Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis migratoria

El PP denuncia los "chantajes y amenazas" del Gobierno por la acogida de menores: "No lo vamos a permitir"

Los populares denuncian que el Ejecutivo no se ha hecho cargo de los 1.000 niños que le encargó el Tribunal Supremo

El Gobierno reta al PP: "¿Por qué si los menores son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, en una foto de archivo.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, en una foto de archivo. / Blanca Blay; / ACN / ACN

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El Gobierno de coalición está dispuesto a hacer cumplir el real decreto para el reparto de menores migrantes entre todas las comunidades, pese al rechazo absoluto de las autonomías del PP. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya avisó este miércoles que, de no aceptar la llegada de menores, deberán intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Unas palabras que han molestado mucho al PP, que denuncia unos "chantajes y amenazas" por parte del Ejecutivo de coalición impropios de una democracia.

"A lo mejor Sánchez y sus ministros están acostumbrados a ese lenguaje de amenazas y chantajes, pero desde el PP no vamos a permitir, en absoluto, que se dirijan a nuestros presidentes autonómicos y a nuestro partido con chantajes y amenazas", ha sentenciado este jueves la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, en declaraciones a los medios a las puerta de la sede de Génova.

Un "lenguaje absolutamente inadecuado en democracia" e "impropio de un ministro de España", ha continuado la dirigente popular. Y, sobre las palabras de Torres sobre que no aceptan a los menores por ser de África, ha dicho que se trata de una "falta de respeto a todos los españoles". Además, Fúnez ha apuntado a que si el Gobierno quiere hacer uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo haga para "controlar las fronteras" y "luchar contra las mafias" que trafican con la vida de las personas.

Cumplir la ley

No obstante, la dirigente popular ha asegurado que el "PP siempre cumple la ley y más cuando se trata de garantizar la dignidad y una vida adecuada a unos menores que han llegado en situaciones terribles". Eso sí, ha matizado que para ello es necesario que el Ejecutivo ponga inversiones encima de la mesa y ha recordado que, por el momento, ya son varias las comunidades que han recurrido el real decreto de reparto de migrantes ante el Tribunal Constitucional.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, Fúnez ha recriminado al Gobierno que no esté cumpliendo con el mandato del Tribunal Supremo de hacerse cargo de un millar de menores que se encuentran en Canarias. El secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha denunciado que el Gobierno se ha "declarado en rebeldía" y no se ha hecho cargo de esos menores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
  2. Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
  3. Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
  4. Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
  5. El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estas son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire
  6. La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena
  7. Los secretos de las Salinas de San Pedro
  8. Es una de las rutas más impresionantes de la Región de Murcia: «Muy auténtica y de poca dificultad»

Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas

Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas

'Los atardeceres de nuestro aniversario', una de las más de 300 actividades de la Feria de Murcia

'Los atardeceres de nuestro aniversario', una de las más de 300 actividades de la Feria de Murcia

Roba a punta de pistola un camión en Murcia, le pega fuego y lo pillan por su forma de andar

Roba a punta de pistola un camión en Murcia, le pega fuego y lo pillan por su forma de andar

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios para enmascarar sus errores

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios para enmascarar sus errores

Rescatan en estado crítico a un niño de 2 años del interior de un coche al sol en Cabo de Palos

Rescatan en estado crítico a un niño de 2 años del interior de un coche al sol en Cabo de Palos

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión legislativa

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión legislativa

López Miras anuncia que estudiará "todos los recursos posibles" contra el "injusto" decreto de menores migrantes

López Miras anuncia que estudiará "todos los recursos posibles" contra el "injusto" decreto de menores migrantes
Tracking Pixel Contents