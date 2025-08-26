Incendios forestales
Los Reyes visitarán desde este miércoles las zonas más afectadas por los incendios
Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a Castilla y León, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y el viernes estarán en Extremadura
EFE
Madrid
Los Reyes visitarán a partir de mañana miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios forestales de las últimas semanas, según ha informado este martes la Casa del Rey.
Mañana se desplazarán a Castilla y León, donde visitarán el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el Parque de Las Médulas (León).
Su intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.
Además, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes estarán en Extremadura.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Serafín Martínez Moreno: “Mi primer veraneo fue en Águilas, donde mi padre instalaba una caseta de turrón”
- La agente violada por su superior en el cuartel de Molina aún no ha recibido ninguna indemnización
- El agujero del campo murciano: más de 146.800 hectáreas cultivables abandonadas o sin aprovechar
- Fallece quien dio vida a la mascota del UCAM CB durante casi dos décadas
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto