Robles pide a las comunidades del PP que sean conscientes de su gestión en los incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho este lunes un llamamiento a la responsabilidad y a la "conciencia" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular al considerar que sus dirigentes "no han asumido sus obligaciones" ante la ola de incendios de este verano.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la base militar El Goloso (Madrid), para la entrega de condecoraciones a militares que participaron en labores de apoyo durante la dana, la ministra además ha pedido a estas comunidades que "sean valientes" y digan "la verdad" con respecto a esa gestión.

Según Robles, el "silencio" de esos dirigentes autonómicos "quizá" se deba a la influencia que está ejerciendo sobre ellos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Por favor, yo pido que en la política haya honestidad y que no se falte a la verdad", ha enfatizado la titular de Defensa, aunque ha considerado que "no es el momento de entrar en debates", sino de llamar a la responsabilidad.

Ha aprovechado también para poner en valor el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las labores de extinción del fuego en una semana que ha calificado como "muy dura", aunque ha asegurado que muchos incendios están ya "bastante controlados".

Pese a ello, los militares de la UME seguirán desplegados en las zonas afectadas, ha recalcado la ministra antes de aseverar que "no se va a escatimar" ningún tipo de esfuerzo.

"En el caso de la UME, de las Fuerzas Armadas, han estado a la altura de las circunstancias desde el primer momento", ha concluido Robles.