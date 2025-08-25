Incendios
Mañueco comparecerá este viernes ante las Cortes de Castilla y León por los incendios
La pinza entre PSOE y Vox ha obligado al presidente de Castilla y León de rendir cuentas por la gestión
EFE
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparecerá ante el Parlamento autonómico el próximo viernes a las once de la mañana para explicar la gestión de los incendios.
Según la agencia EFE, la comparecencia será en un pleno extraordinario por la mañana
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: 'No caigan, por favor
- Los caballitos y las nacras vuelven a poblar las aguas del Mar Menor
- La invasión de cotorras argentinas pone en jaque a la Región de Murcia
- Apuñalan a un hombre de 70 años varias veces en Los Alcázares