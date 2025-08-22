Castilla y León
Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales
El PSOE y otros grupos de la Junta piden su dimisión
EFE
Valladolid
La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes, con la abstención del PP y el voto favorable del resto de partidos, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparezca ante un pleno extraordinario la próxima semana para hablar de su gestión de los incendios, por la que el PSOE y otros grupos piden su dimisión.
Aunque aún está por oficializar la fecha en que se producirá esta comparecencia, fuentes parlamentarias han detallado a EFE que se prevé para el miércoles, entre críticas por la ausencia de explicaciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
