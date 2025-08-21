TRIBUNALES
La Fiscalía investiga "la ausencia de planes de prevención" de incendios tras "la situación desastrosa" de este verano
El responsable de Medio Ambiente del ministerio público insta a los fiscales de los territorios en los que se han producido los fuegos que "planteen exigir la posible responsabilidad penal, del tipo que sea, de aquellos que, teniendo la obligación de elaborar los mismos, no hayan procedido a llevarla a cabo"
La Fiscalía de Medio Ambiente ha instado a los fiscales de los territorios en los que se han producido incendios a que comprueben la existencia de los planes de prevención de incendios ante la "desastrosa situación" que se está viviendo este verano, según especifica un escrito de 18 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto, se ha instado a a los fiscales especialistas en medio ambiente "a estudiar los casos de incendios producidos [...]. Es decir, incendios en lugares con ausencia de planes de prevención, por falta de iniciativa por parte de la administración competente, con el objetivo de determinar si la ausencia de planes hubiera incidido negativamente en la producción del incendio", completa el escrito firmado por el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher.
Además, el escrito recuerda a los fiscales que la existencia de los citados planes es "insoslayable", por lo que de "no haberlos elaborado procederá que se planteen exigir la posible responsabilidad penal, del tipo que sea, de aquellos que, teniendo la obligación de elaborar los mismos, no hayan procedido a llevar a cabo su obligación".
En el caso de que "la situación examinada no sea determinante de ningún delito", prosigue el escrito de Vercher, les pide a los fiscales que determinen si procede determinar la responsabilidad "a la administración sancionadora, a los efectos legales que procediera".
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero
- El PP sospecha que la renuncia de la alcaldesa de Águilas se debe a la guerra interna del PSOE
- Agrede sexualmente a su sobrina de 13 años en Murcia con la excusa de darle un masaje
- La Región se toma un 'respiro' del calor hasta el próximo lunes
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»