TRIBUNALES
Peinado cita a declarar como imputada el 11 de septiembre a Begoña Gómez por la contratación de su asistente
El magistrado también llama a declarar el 10 de septiembre a la propia Cristina Álvarez
El juez Juan Carlos Peinado ha citado el 11 de septiembre a declarar como investigada a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según especifica un auto de 18 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.
El magistrado también llama a declarar como imputada un día antes, el 10 de septiembre, a la propia Cristina Álvarez.
Peinado toma esta decisión, explica en la resolución, después de que la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto de 12 de junio, apuntara que la investigación tendría que centrarse en si la asistente "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
