Incendios forestales | Cáceres
Pedro Sánchez visitará este martes las zonas de Extremadura afectadas por el incendio de Jarilla
Se cumplen siete días de un fuego que ha arrasado más de 11.000 hectáreas
C.G.N
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas por el incendio de Jarilla. Este lunes se cumplen siete días con una superficie quemada superior a 11.000 hectáreas. En estos momentos el fuego continúa activo pero se prevé mejoría ante el cambio de la situación meteorológica y el alivio de las altas temperaturas.
Cabe recordar que Sánchez visitó este domingo el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León), otra de las zonas del país arrasadas por los incendios en Castilla y León, donde en la madrugada de este lunes ha fallecido un bombero de 57 años.
No obstante, la agenda no está cerrada y a lo largo de la tarde se perfilarán más detalles desde Moncloa.
El fuego que se inició el martes pasado va camino de ser el mayor de lo que va de siglo en la región. Se han llegado a confinar cuatro localidades (Hervás, Oliva de Plasencia, Casas del Monte y Segura de Toro) y a desalojar cinco poblaciones y casas aisladas, camping y albergues de las zonas confinadas (Jarilla, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Gargantilla y Rebollar).
(Habrá ampliación).
