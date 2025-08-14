El PSOE redobla su crítica al PP por la gestión de los incendios: "Feijóo tiene demasiada cara dura"

El PSOE ha decidido seguir la estela de Óscar Puente, ministro de Transportes, e intensificar la crítica al PP por su gestión de los incendios que han provocado ya tres víctimas mortales y afectan a varias comunidades, principalmente Castilla y León, Galicia y Extremadura, gobernadas por los conservadores. Al igual que lleva haciendo Puente desde hace varios días, la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró, ha puesto el foco en el “patrón” de los populares cuando tienen que enfrentarse a crisis, emergencias o catástrofes, ya sean los dramáticos fuegos o la dana de Valencia. “Siempre llegan tarde, mal y con recortes”, ha asegurado la número tres del PSOE.

Pero Torró, en unas declaraciones enlatadas y enviadas por su partido, sin posibilidad de formular preguntas, no solo ha atacado a mandatarios autonómicos como el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco, el andaluz Juanma Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, por no haberse puesto “al pie del cañón” y en algunos casos continuar de vacaciones mientras arden sus territorios. La secretaria de Organización del PSOE también ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien a su vez acusa al Gobierno central de “inacción” y ha pedido la dimisión de Puente.

“En vez de exigir a sus presidentes que se pongan al frente de las catástrofes e inviertan en esta materia, lo que hace Feijóo es aplaudirles, justificarles o echarle la culpa a otros. Tiene demasiada cara dura”, ha señalado Torró en una jornada en la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado que la gestión de los incendios es una competencia autonómica y que el Gobierno “ha puesto a disposición” de las comunidades “todos los medios que han sido solicitados”.

El “negacionismo climático”

“El PP siempre llega tarde, porque en el momento de la emergencia, sus máximos responsables, como son los presidentes autonómicos, o están en ‘El Ventorro’ [el restaurante en cuyo reservado el valenciano Carlos Mazón pasó incomunicado las primeras horas de la dana que causó 227 fallecidos] o en la playa [Mañueco], o en Miami [Ayuso] o en paradero desconocido”, ha señalado la número tres de los socialistas, elegida el pasado julio como sustituta de Santos Cerdán, actualmente en la cárcel por corrupción.

“El PP llega mal. No hay voluntad política para invertir en materia de prevención y extinción de incendios. Lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid, donde solo se contratan a los bomberos durante tres meses. Y lo estamos viendo también en Castilla y León, donde no se invierte lo necesario para llegar a todo el territorio. Los compañeros socialistas han pedido allí que se profesionalicen los cuerpos de bomberos y el PP y Vox han votado en contra y además hemos tenido que escuchar a un consejero del PP diciendo que eso es un ‘despilfarro económico’. Y además, en la Comunidad Valenciana, había una unidad de emergencias y la cerró el PP cuando llegó al poder. Así nos fue con la dana”, ha continuado Torró.

“Y el PP llega con recortes -ha concluido la secretaria de Organización del PSOE-. Esto no es solo una cuestión de voluntad política. En algunos hay negacionismo climático y eso tiene una traslación en los presupuestos que el PP está aprobando junto a Vox, eliminado las partidas que combaten el cambio climático y reducen las destinadas a la prevención y extinción de incendios”.