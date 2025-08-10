Parlamento Europeo
El PP pide a la UE que evalúe las consecuencias de seguridad derivadas del contrato del Gobierno con Huawei
Los conservadores llevan a Bruselas su oposición a la concesión a la empresa china para que custodie las escuchas judiciales
EP
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a Huawei el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.
La eurodiputada considera que esta contratación plantea "un serio problema de coherencia" con las recomendaciones europeas en materia de seguridad tecnológica y de protección de datos sensibles, además de comprometer la fiabilidad de España como socio dentro de la cooperación de inteligencia europea y transatlántica.
"Estamos hablando de un sistema que gestiona escuchas con autorización judicial sobre terrorismo, crimen organizado y espionaje. Si esa información termina almacenada en tecnología vinculada a la inteligencia china, el riesgo para nosotros y nuestros aliados es real", ha advertido Montserrat, a través de un comunicado.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat ha advertido del riesgo de filtración o monitorización indirecta por parte de terceros países sobre investigaciones judiciales que puedan incluir información compartida en el marco de la cooperación OTAN-UE, "lo que podría conducir a una pérdida de confianza por parte de socios estratégicos como Estados Unidos o Reino Unido".
El "marco de seguridad"
"La Comisión ha sido clara: la seguridad debe prevalecer sobre el precio. La presencia de Huawei en un sistema de interceptaciones judiciales contradice las recomendaciones europeas y vulnera el principio de precaución en materia de ciberseguridad pública", ha recordado la eurodiputada.
Montserrat considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vulnera el marco de seguridad tecnológico fijado por la Comisión Europea, en el marco del "EU 5G Security Toolbox", y ha alertado de que se pone en peligro la confianza de la OTAN y sus aliados.
Los 'populares' han apuntado que la Comisión Europea, en el marco del "EU 5G Security Toolbox", instó en 2020 a los Estados miembros a limitar o excluir a proveedores de alto riesgo de infraestructuras críticas. "Esta categoría incluye a empresas como Huawei, cuya sujeción a la legislación de seguridad nacional china podría implicar la obligación de colaborar con los servicios de inteligencia del país asiático, incluso en el extranjero", han señalado desde el PP.
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- Muere una vecina de Jumilla aplastada por una máquina en una finca agrícola
- Estos son los nuevos nombres de calles de Murcia
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Andrés Martínez Rodríguez: “De veraneo nos llevábamos el frigorífico, los colchones, las jarapas… era como una mudanza”
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún