8 de octubre de 2024
Puigdemont defiende su regreso y huida un año después: "Hoy aún estaría en la cárcel"
Así fue el fugaz regreso de Puigdemont a Cataluña y su huida burlando la Operación Jaula de los Mossos
Carlota Camps
El expresident Carles Puigdemont ha explicado un año después de su fugaz regreso a Barcelona los motivos que le llevaron a huir de nuevo y no tratar de entrar en el Parlament. “Me querían encerrado e inhabilitado, mi deber era hacer justo lo contrario”, ha defendido en un mensaje en las redes sociales, en el que da por hecho que si se hubiera dejado detener “aún estaría en la cárcel” y a punto de ser “juzgado y condenado”.
Puigdemont explica que su intención al regresar a Cataluña para acudir a la investidura de Salvador Illa, como había prometido en campaña, era “poner en evidencia una grave anomalía democrática” y situar “un gran foco en ello, dada la pasividad del presidente del Gobierno español a la hora de denunciar lo que es, literalmente, una actitud golpista del Supremo”.
“Era consciente del enorme riesgo y de la alta probabilidad de que acabara detenido y enviado a Madrid para ser encarcelado de forma incondicional. Hoy todavía estaría en prisión, y probablemente a punto de ser juzgado y condenado, porque en España hay cosas y personas que están por encima de la ley y de su propia Constitución. Ya me entendéis: que quien pueda hacer algo, lo haga”, remata, recordando la petición del expresidente del Gobierno José María Aznar.
