Abascal exige prohibir el velo islámico y defiende medidas contra "la amenaza real del islamismo" y la "invasión" de migrantes
El líder de Vox defiende "proteger", por un lado, los espacios públicos de prácticas ajenas a la cultura y la forma de vida españolas y, por otro, a los propios españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión"
EFE
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este viernes en que no se deben ceder espacios públicos para la celebración de fiestas que "promueven el islamismo" y ha pedido además que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, "por ser un símbolo de sumisión de la mujer".
En un largo mensaje en la red social X, Abascal defiende "proteger", por un lado, los espacios públicos de prácticas ajenas a la cultura y la forma de vida españolas y, por otro, a los propios españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión".
En su opinión, el debate -suscitado ahora por la prohibición del Ayuntamiento murciano de Jumilla de celebrar actos religiosos, culturales o sociales en sus instalaciones deportivas, entre ellos los del colectivo musulmán de la ciudad- no es "sobre la libertad religiosa", como dice que pretenden los "cómplices de la invasión" o los "cobardes", sino sobre la "amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo".
Para el líder de Vox, cualquier persona que resida en España tiene "perfecto derecho a profesar su religión", pero no "a imponerla" o a defender "prácticas incompatibles" con las leyes españolas, entre las que menciona "la promoción de la guerra santa, usos que denigren a la mujer, la ablación genital femenina, la persecución de los homosexuales o el matrimonio infantil".
