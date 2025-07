Puigdemont avisa a Sánchez de que no dé por descontado su apoyo y carga contra "extremos y populismos"

Un año después de su reaparición fugaz en Barcelona, Carles Puigdemont ha reaparecido este domingo en Prats de Molló (Francia), a tan solo 13 kilómetros de la frontera. Desde el 8 de agosto de 2024, el expresident de la Generalitat y líder de Junts no había celebrado ningún acto tan cerca de Cataluña y, públicamente, solo se le conocían desplazamientos a Suiza para asistir a las reuniones de negociación con el PSOE. A ellas, justamente, se ha referido Puigdemont durante su discurso, de poco más de 20 minutos, en el que ha lanzado un aviso a Pedro Sánchez.

El posconvergente no ha nombrado al PSOE ni a Sánchez en ningún momento, pero sí ha reivindicado el "método" de negociación de Junts en todas las Cámaras, también el Congreso de los Diputados. "Nuestro voto no es previsible, no se puede dar por descontado", ha insistido, volviendo a rechazar que se les encasille en ningún bloque. Según Puigdemont, su partido se hace "cuatro preguntas básicas" antes de decidir su voto en cualquier iniciativa, que serían si es "positiva" para los catalanes, si "respeta" las competencias de la Generalitat catalana y si es "útil" para la independencia, además de si se han tenido en cuenta sus propuestas.

"Por este motivo les incomodamos y nos han dado por muertos, divididos y amortizados varias veces", ha exclamado desde la plaza Firal de este municipio francés, que se ha llenado con los más de 1.500 dirigentes y militantes de Junts que se han movilizado para reencontrarse con su líder. En el quinto aniversario del partido, Puigdemont ha querido poner en valor las dificultades que se ha encontrado el partido desde su inicio y ha lanzado un aviso a todos aquellos que les dan por "muertos".

"¡Que els bombin! (¡que les den!)"

"A todos los que estos cinco años nos han querido enterrar seis veces y mañana lo harán una séptima. Como dijo Xavier Trias: 'que els bombin' (que les den)", ha exclamado, haciendo referencia a la reacción que tuvo el exalcalde cuando, en 2023, una alianza entre PP, Comuns y PP le dejó fuera de la alcaldía.

La cita de este domingo tenía por objetivo celebrar los primeros cinco años de vida de Junts, pero el contexto político -un mes y medios después de estallar el caso Santos Cerdán y con las relaciones con los socialistas en "prórroga" por su escaso avance- el discurso del líder posconvergente adquiría especial relevancia. Más allá de algún tuit, Puigdemont aún no se había pronunciado sobre ello. Tampoco lo ha hecho explícitamente hoy, aunque sí ha advertido a los socialistas que si quieren seguir contando con sus votos tendrán que sudar la camiseta.

Algo más explícito ha sido el secretario general, Jordi Turull, que ha pedido un partido "unido" y "fuerte" para poder afrontar tomas de decisiones que no ya ha avanzado que no serán "fáciles".

Carles Puigdemont, durante el acto celebrado este domingo en Prats de Molló (Francia) / Junts

Hace dos años, los posconvergentes levantaron el veto a los socialistas e invistieron a Sánchez como presidente a cambio de la aprobación de la amnistía y de abrir una negociación con mediador internacional en Suiza. Pero el ecuador de la legislatura llega en un momento crítico. Las tres principales carpetas que Junts siempre ha puesto sobre la mesa -amnistía, traspaso de competencias en inmigración y oficialidad del catalán en la Unión Europa- siguen encalladas. Y, además, la situación aún se ha complicado más en el último mes y medio, con la dimisión y posterior encarcelamiento del hasta entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Él era el principal interlocutor con Junts y había conseguido forjar una relación de confianza con Turull.

"Los arquitectos de la epidemia del caos"

Pero más allá de las negociaciones con el PSOE, Puigdemont también ha cargado contra los "extremos" y los "populismos". Así se ha referido a Aliança Catalana, con quien comparte una frontera electoral, pero también a Podemos, justo después de que esta semana tuviera un rifirrafe con su secretaria general a cuenta de su rechazo a la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat.

El líder de Junts se ha referido a la formación de Sílvia Orriols como "los arquitectos de la epidemia del caos" y los de la "motosierra" y ha reivindicado su formación como los "peones de la esperanza". El expresident ha asegurado que a Junts no le asustan los debates "incómodos", algo que ha puesto en valor antes aquellos que, ha dicho, se "refugian en pancartas, eslóganes, frases hechas y vídeos de 30 segundos de Tik Tok". En este sentido, ha puesto el foco en temas como la vivienda, el turismo o la inmigración, cuestión que ha dicho que no se puede abordar desde una petición de "deportaciones masivas".

"Falsa normalidad"

Finalmente, Turull también ha aprovechado el acto para denunciar que Puigdemont, igual que los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, también presenten, no puedan volver aún a Catalunya a pesar de la ley de amnistía. Justamente, Turull se ha servido de esta situación para criticar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hable de "normalidad política" y ha asegurado que es "falsa". Al mismo tiempo, el dirigente de Junts ha asegurado que el camino iniciado el 1 de octubre de 2017 "no tiene marcha atrás" y ha reivindicado que la independencia de Catalunya "no es sueño romántico". Un mensaje que, de forma velada, se dirigía a ERC, a quién ha acusado de haber optado por un "pragmatismo mal entendido", por la "renuncia" y por aceptar "un marco mental impuesto desde fuera".

A Illa también se ha dirigido la secretaria de Organización, Judith Toronjo, que ha advertido que no habrá "normalidad política" hasta que "los jueces dejen de boicotear la ley de amnistía" y tengan "manga ancha para reprimir". Además, Toronjo ha calificado el Govern del PSC de "gobierno ni-ni" por no tener, ha dicho, ni capacidad de "gestión" ni tampoco "ambición".

En paralelo, desde China, donde se encuentra de viaje oficial, el president Illa ha vuelto a exigir a los jueces que apliquen la amnistía a Puigdemont para que pueda regresar y "hacer toda su actividad política y vital" en Catalunya. Illa ha defendido que la ley de amnistía "ha sido efectiva para mejorar las cosas en Catalunya y en el conjunto de España" y ha recalcado que es constitucional. "No entiendo por qué no se puede aplicar con diligencia por parte de las autoridades judiciales correspondientes, que es lo que he pedido reiteradamente y vuelvo a pedir hoy", ha reclamado desde Pekín.

